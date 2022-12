Città dei Balocchi Lake Como, tutti il programma del weekend

Cernobbio è il luogo dove vivere l’atmosfera di gioia e serenità di un Natale sul Lago. Partendo dalla storia e dall’esperienza che l’hanno fatta diventare l’evento più importante del periodo natalizio, Città dei Balocchi Lake Como porta nel Borgo, in Riva, nel parco di Villa Erba, a Villa Bernasconi e nelle frazioni di Piazza S. Stefano e Rovenna qualcosa di nuovo e ancor più originale rispetto al modello copiato in tutta Italia. Di seguito il programma del weekend.

Sabato 17 dicembre

Presepe Vivente

A cura dell’Ass. De-Sidera

Giardino di Villa Bernasconi

Ore 15.00 – 16.30 – 18.00

EVENTO PARALLELO

Chiudi gli occhi e guarda…

Attività musicali dai 5 agli 11 anni

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Città dei Balocchi in divisa

Agenzia Dogane Italiane con attività educative per famiglie

Parco di Villa Erba

Dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Città dei Balocchi in divisa

Polizia di Stato

Lungolago Cernobbio

Dalle ore 10.00 alle ore 17.00

L’agritunnel della Fondazione Minoprio

Laboratori Didattici

dalle 14.30 alle 17.00

THE TREASURE OF CHRISTMAS

con IHTeam Lingue

per bambini e famiglie

Siete pronti a trovare il tesoro? Mettiti in gioco, ti aspettiamo!

Parco di Villa Erba

dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Candle Night

Con MUSA Lago di Como

Dalle ore 16.00 alle ore 22.00

cocktail, pianoforte, chitarra, voce

Parco di Villa Erba

Into The Movie

proiezione immersiva de “La città incantata” di Miyazaki,

organizzata da SeFèmm

prenotazione e biglietti su eventbrite

Ore 19.30

Domenica 18 dicembre

Immagina che…

Spettacolo musicale per bambini dai 100 anni in giù

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Città dei Balocchi in divisa

Giocando con i Pompieri

Vigili del Fuoco con attività ludiche per bambini

Lungolago Cernobbio

Dalle 10 alle 17

Battesimo della sella

Parco Villa Erba

Dalle 10.00 alle 17.00

L’agritunnel della Fondazione Minoprio

Laboratori Didattici

dalle 14.30 alle 17.00

Babbo Natale arriva in Harley Davidson

ore 15.30

Via Regina e Parco di Villa Erba

Otto Babbi Natale in sella ad altrettante fiammanti Harley-Davidson faranno un giro nel parco per la gioia di tutti i visitatori

Zirkuswagen

a cura di Circoliamo

dalle 15.30 alle 17.30

Chapiteau Tanguran

Laboratorio di circo aperto a tutti dove i bambini possono provare a camminare sulla sfera, a fare giocoleria e a salire sui tessuti con l'aiuto degli insegnanti di Circoliamo

Candle Night

Con MUSA Lago di Como

Dalle ore 16.00 alle ore 22.00

cocktail, pianoforte, chitarra, voce

Parco di Villa Erba

Concerto

Coro della Cappella Musicale di S. Maria Maggiore di Bergamo

A cura dell’Ass. Amici della Musica di Cernobbio

Chiesa di San Vincenzo

Ore 21.00

EVENTO PARALLELO