Città dei Balocchi Lake Como, le casette nel bosco e tutti gli appuntamenti del debutto a Cernobbio

Gli spettacoli di luce del Magic Light Festival saranno davvero incredibili. Cernobbio è un gioiello architettonico costituito da innumerevoli scorci pittoreschi, palazzi sontuosi e stradine intricate. Davanti al Municipio, l’albero dei Cherubini firmato Clerici Tessuto – Gentili Mosconi addobbato a festa darà il benvenuto in Cernobbio attorniato da un coro di Angeli e da una Natività di luce. Si potrà passeggiare e scoprire alcuni degli angoli più suggestivi illuminati in modo artistico: Villa Bernasconi, pregevole esempio Liberty, la Riva, la strettoia, il Borgo degli Angeli, le vie dello shopping, con giochi di luce, aiuole e fontane illuminate. E poi Villa d’Este che, nell’ambito dei festeggiamenti del 150° anniversario, vedrà esaltate la sua bellezza ed eleganza con decorazioni natalizie curate da Vincenzo Dascanio, uno dei massimi esperti italiani di flower design, in un’atmosfera incantata che avvolgerà ogni angolo dell’hotel per regalare un colpo d’occhio mozzafiato. Il Parco di Villa Erba si accenderà ogni sera per suscitare emozione e ammirazione e trasformare, con un gioco di idee creative e speciali installazioni, la naturale bellezza della natura in luoghi luminosi e magici. Come in una favola, la natura diventerà animata, gli alberi prenderanno vita, alcuni canteranno in coro, altri parleranno fra di loro trasformandosi in volti e voci narranti per suscitare curiosità e stupore nei bambini e negli adulti. Sequenze di luce illumineranno Villa Erba fra musica e colore e la Torre parlante diventerà un personaggio fra il reale e il fiabesco che racconterà ai bambini la storia di un sogno.

UN PARCO PIENO DI SORPRESE

Un Natale green che abbraccia la natura rispettandola e creando un’illuminazione romantica, avvolgente, ma non invasiva con l’utilizzo di sole luci a led.

Tra la magia delle luci e dei suoni, il Parco di Villa Erba si veste a festa per celebrare il Natale. Popolato da installazioni natalizie e personaggi fiabeschi, aprirà tutti i giorni gratuitamente al pubblico che potrà scoprire l’atmosfera incantata del maestoso parco affacciato sul lago grazie anche alla collaborazione con Blu Notte. E in più ci saranno elfi e folletti, trampolieri e Babbo Natale, il Mercatino dei Balocchi, chalet che offrono cioccolata calda, vin brulè e altre leccornie, le casette della Solidarietà e delle Associazioni, la pista di pattinaggio vista lago, il pomotunnel delle sostenibilità, il carro dei mestieri, l’arte di Playing With Colors di Davide Riva, un vero circo dal 14 dicembre per tornare tutti bambini con un ricco palinsesto di appuntamenti dal vivo, burattini, cantanti, acrobati… e tutti i giorni al calar della sera la spettacolare accensione del Magic Light Festival.

IL MERCATINO DEI BALOCCHI

All’interno del Parco di Villa Erba troverà spazio il Mercatino di Natale “originale” della Città dei Balocchi. Le tipiche casette in legno dallo stile nordico si armonizzeranno fra i colori e le essenze del prato e degli alberi creando un'atmosfera accogliente e suggestiva pervasa da antiche e intramontabili tradizioni. Tante idee regalo da acquistare, pensieri originali per grandi e piccini, artigianato, accessori, gadgets, e tanto altro per fare regali natalizi originali. E anche un vero e proprio street food natalizio, si potrà scegliere tra tante specialità enogastronomiche, dal dolce al salato, dai panini a specialità tipiche del territorio, dalle piadine alla polenta, ed tante altre sfiziosità. Un’occasione speciale per vivere la magia del Natale con tutta la famiglia!

CASETTE DELLA SOLIDARIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI

Il Mercatino di Natale ospita due Casette della Solidarietà destinate gratuitamente alle associazioni – principalmente di volontariato - che ne fanno richiesta che possono presentare la loro attività e proporre iniziative di condivisione.

LA CASETTA DI BABBO NATALE

C'è sempre più bisogno di bontà in questo mondo, per questo Babbo Natale ha deciso di dispensare sorrisi e gioia fin dal primo giorno di apertura del parco per allietare il volto dei bambini. Cercate bel parco la Casetta di Babbo Natale! I bambini potranno imbucare la letterina destinata a Santa Claus e, in alcuni giorni, consegnarla direttamente nelle sue mani o in quella degli Elfi che si avvicenderanno per aiutarlo!

IL TUNNEL PER ROVANIEMI E LA FANTASTICA SLITTA DI BABBO NATALE

Babbo Natale sarà felice di accogliere tutti nella sua fabbrica dei giocattoli a Rovaniemi. Pronti per partire in volo sulla slitta? Nel Parco di Villa Erba, si potrà trovare una slitta “magicamente” connessa con il Polo Nord. I “viaggiatori” potranno vivere un’esperienza coinvolgente e straordinaria grazie agli Oculos, speciali visori 3D. I bambini si vedranno seduti su una slitta trainate dalle renne e avranno la sensazione di partire in volo. Il tour virtuale li porterà a sorvolare Como, Parigi, Londra fino al Circolo Polare Artico per raggiungere il Villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi. Entreranno nella casa di Santa Claus e troveranno proprio lui che li accoglierà e aprirà le porte della fabbrica dei giocattoli. Vedranno gli elfi al lavoro diretti da Babbo Natale e vedranno i giocattoli scorrere su un nastro trasportatore. Finito il momento di stupore Babbo Natale saluterà i bambini e la slitta ripartirà per far ritorno a Cernobbio.

Partner dell’evento è il Calcio Como che commenta “La volontà del Como 1907 è quella di esprimere sempre vicinanza e solidarietà alle attività siano esse pubbliche o private della città di Como e del territorio intorno al Lago, a maggior ragione durante un periodo speciale come quello del Natale. Siamo orgogliosi di essere partner di Città dei Balocchi ed in particolare di un viaggio virtuale, che a bordo della slitta di Babbo Natale porterà tutti coloro che lo desidereranno al Villaggio di Babbo Natale in Lapponia, partendo dagli splendidi giardini di Villa Erba, sorvolando il nostro stadio Sinigaglia, passando per le principali città d’Europa”. Il viaggio sulla fantastica slitta di Babbo Natale ha una finalità benefica a favore dell’associazione TAAC SI GIRA ODV, Organizzazione di volontariato attiva in questo periodo nell’aiuto alla popolazione dell’Ucraina.

LA PISTA DI PATTINAGGIO

La pista sul ghiaccio della Città dei Balocchi è l’attrazione perfetta per tutta la famiglia. Adatta sia ai grandi che ai piccini, al fascino natalizio unisce un valore aggiunto: è immersa fra il verde del parco e il blu del lago, e potrà regalare emozioni impagabili per tutto il periodo festivo. Presso l’area cassa è possibile noleggiare i pattini, e per i più piccoli sono disponibili i pinguini per aiutare a prendere confidenza col ghiaccio.

Costo 1 ora ingresso e noleggio pattini: adulti 8 euro, ridotto fino a 11 anni 5 euro.

Grazie alla collaborazione con GGR Como, nei pomeriggi di sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.00, saranno presenti alcuni maestri della scuola di pattinaggio per dare consigli gratuitamente a grandi e bambini che muovono i primi passi sul ghiaccio in modo che la loro esperienza possa diventare più sicura e divertente. Saranno previsti anche alcuni momenti di brevi spettacoli da parte degli alunni della scuola. GGR Gruppo Giovanile Ritmico Como, da più di quarantacinque anni, si occupa di gestire ed organizzare corsi di pattinaggio su ghiaccio ottenendo anche importanti successi agonistici e portando, grazie ai suoi atleti, il nome della nostra città in giro per il mondo.

Domenica 18 dicembre, Città dei Balocchi si riempirà anche di brillantini e palletes, fucsia argento e nero saranno i colori che spiccheranno e vedremo volteggiare sulla pista di pattinaggio. Il ghiaccio darà luogo alla magia dell’Ice Cheerleader Team che con i suoi atleti offrirà uno spettacolo magicamente straordinario, fatto di salti, sollevamenti, trottole e pom pon.

L’AGRITUNNEL: ORIGINE, STORIA E DIFFUSIONE DELL’AGRICOLTURA

Tunnel didattico sulla sostenibilità alimentare a cura di Fondazione Minoprio

La mostra, proposta da Fondazione Minoprio, è un percorso che parte dalle origini dell’agricoltura, si sofferma sui prodotti che a livello nutrizionale costituiscono la base della nostra alimentazione e, infine, sottolinea l’importanza del consumo consapevole di prodotti di stagione e provenienti dal nostro territorio per l’affermazione di un’agricoltura sostenibile. I diecimila anni che ci separano dall’invenzione dell’agricoltura sono costellati di scoperte e progressi, ma anche di arretramenti e sconfitte, persino catastro?, alcune delle quali per causa nostra. Una domanda che giustamente ci si pone è: Ci sarà cibo per tutti? “Coltivare e custodire il creato è un’indicazione data da Dio non solo all’inizio della storia, ma a ciascuno di noi, è parte del suo progetto, vuol dire fare crescere il mondo con responsabilità perché sia un giardino, un luogo abitabile per tutti“(Papa Francesco, 5 giugno 2013). Oltre alla mostra Fondazione Minoprio realizzerà anche dei laboratori didattici nei primi due fine settimana.

PLAYING WITH COLORS

Fra il verde del parco e il blu del lago, una originale mostra di pittura dell’artista Davide Riva, che propone tele astratte con la tecnica dell'action painting, un gioco di colori esplosivi con un linguaggio visuale di forme e linee. Artista autodidatta in costante ricerca di nuove idee… variando, sperimentando e perfezionando la tecnica, offre una varietà di dipinti ognuno con un personale tocco di unicità e originalità ed esprimere liberamente le sue idee artistiche. “Le parole che esprimono al meglio il mio stile sono spontaneo, emotivo ed astratto” spiega Davide Riva “Il quadro non attrae per il soggetto che rappresenta ma per l’immagine in se stessa, dalla gestualità e il modo in cui il colore viene dato e per la vivace composizione di forme e colori. In questo modo si vivono i sentimenti che provo mentre dipingo, il colore è il mezzo per esercitare un emozione nello spettatore ed ognuno può trovare il proprio significato guardando la tela. Come artista sono sempre alla ricerca di nuove forme, sia nei quadri dove prevale l’action painting che nelle opere con forme geometriche. Sono sempre stato affascinato dall’arte contemporanea da spettatore… così nell’ultimo anno ho deciso di essere dalla parte opposta e di percorrere questa nuova strada fatta di tele bianche che diventano colorate di proprie emozioni.”

IL CARRO DEI MESTIERI

Il carro dei mestieri è una singolare e unica attrazione eseguita attorno al 1880 in cui il legno è l'elemento caratterizzante. I bambini potranno vedere 13 vetrine che rappresentano le più antiche professioni dell'uomo: la bottega del barbiere, la scuola, la bottega del calzolaio, la bottega del sarto, i lavori agresti del contadino, i taglialegna, i saltimbanchi, la bottega del falegname, la bottega del maniscalco, la bottega del panettiere, la trattoria e la filanda. Un’occasione per andare alla scoperta di antiche tradizioni e competenze. I personaggi si muovono ritmicamente con gradualità e sono stati studiati uno ad uno. L'originalità, il significato che rappresenta e la tipologia della costruzione, fanno di quest'opera un bene di indubbio interesse storico-artistico e culturale.

IL BATTESIMO DELLA SELLA

I bambini potranno provare per la prima volta l’ebrezza dello stare a cavallo. Ovviamente non si tratta di una lezione di prova: è semplicemente un giretto in sella per far vivere ai più piccoli un momento di divertimento, creare un primo legame con questi fantastici animali e anche farli avvicinare all’equitazione. Il Battesimo della sella è realizzato dagli educatori della Compagnia Giubbe Verdi Lombardia odv che restano costantemente accanto ai bambini per accompagnarli nei loro primi passi a cavallo. La Compagnia Giubbe Verdi Lombardia odv è un’associazione no profit, composta esclusivamente da volontari, che da sempre si occupa di attività connesse alla Protezione Civile e alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente. La Compagnia Giubbe Verdi Lombardia odv è un’organizzazione di volontariato, riconosciuta con Decreto Ministeriale come Associazione di Protezione Civile e Ambientale. Le Giubbe Verdi sono attive nei settori di prevenzione, avvistamento e segnalazione incendi e discariche abusive, ricerca di persone disperse, protezione dell’ambiente naturalistico, pulizia boschi, piccoli parchi cittadini e fiumi, al soccorso di animali; dal servizio sicurezza nei campi di gara alla divulgazione della conoscenza dell’animale. Il continuo progresso spesso allontana i cittadini da elementi che fanno parte della nostra esistenza, cioè la natura in tutte le sue forme. Dalla natura abbiamo ancora molto da imparare ed il lavoro dei volontari sarà certamente un prezioso contributo da cogliere per le linee di indirizzo delle future politiche ambientali.

CITTA’ DEI BALOCCHI IN DIVISA

Sulla Riva di Cernobbio e nel Parco di Villa Erba saranno presenti le Forze dell’Ordine con attività ludiche ed educative: Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Carabinieri, Polizie Penitenziaria, Agenzia delle Dogane. I più giovani vengono così educati, attraverso il gioco, al rispetto reciproco, stimolando valori importanti come l’onestà, la coscienza di sé e degli altri, la pace, l’ecologia, per imparare a diventare i responsabili cittadini di domani.

VILLA BERNASCONI, LA CASA CHE PARLA E FA CULTURA

Villa Bernasconi, il polo attrattivo di impronta culturale della Città dei Balocchi, accoglierà i suoi ospiti nelle stanze addobbate con i simboli tradizionali del Natale: il grande albero nella hall e il presepe artistico. Per tutto il periodo delle feste saranno visitabili tre mostre.

“Al lago con Antonio e Marieda” con dipinti e sculture della collezione Boschi Di Stefano del Comune di Milano normalmente non esposti, tra cui “Concetto spaziale” di Lucio Fontana e “Bagnanti” dell’artista comasco Giuliano Collina. “Pulcini a Villa Bernasconi”, un progetto espositivo che arricchisce gli spazi della villa con le piccole opere dell’ “artista - artigiano della carta” Alberto Casiraghy, presentate in sezioni dedicate alle arti e alla natura. Villa Bernasconi è anche una delle sedi della mostra “10 NFT” di Giuseppe Veneziano. Sulla pagina instagram è on line dall’1 al 24 dicembre anche il tradizionale “Calendario dell’Avvento” di Villa Bernasconi.

I GRANDI MAESTRI. RAFFAELE DE ANGELIS. IL PRESEPIO POPOLARE NEL BORGO MARINARO

Allestito a Villa Bernasconi dall’Associazione Amici del Presepio della Tremezzina, realizzato dal maestro Raffaele de Angelis, fra i più importanti e ricercati artisti di figure del presepio in terracotta. Il presepio è ambientato su una spiaggia, in una location insolita. Le statue, in stile popolare, sono caratterizzate da una particolarissima scena della natività: mentre san Giuseppe riposa dopo una lunga giornata di lavoro, appoggiato ad una barca in un antro dei pescatori, la Madonna si diletta a guardare Gesù bambino che gioca con una bimba. Intorno, il borgo marinaro è animato dalle attività normali di un paesino tranquillo, le donne lavorano all’aperto, i bambini giocano chiassosi, le attività sulla spiaggia e dei pastori continuano in totale tranquillità. La struttura è realizzata in polistirene con la tecnica della prospettiva ed è caratterizzata da numerosi particolari che attirano l’osservatore, dalla bambina spaventata da un cane pastore fino allo storno di uccelli che si libra verso il mare.

VIVI IL NATALE CON LA REALTÀ AUMENTATA

ARLOOPA, una soluzione in Realtà Aumentata che di giorno, ogni giorno, consentirà ai visitatori di apprezzare un’anticipazione dello spettacolo di luci serale.

Scaricando l’app ARLOOPA sarà possibile in alcuni punti del parco sentire e vedere un estratto dello spettacolo o incontrare per un momento Babbo Natale in una veste virtuale! Basterà posizionarsi in corrispondenza dei marcatori ed inquadrare con il proprio smartphone la Torre della Villa o alcuni Alberi Parlanti.

Entrate nell’incantata dimensione della realtà aumentata scaricando l’app ARLOOPA e non dimenticate il vostro smartphone a casa!!! …così da poter scoprire le mutevoli attrazioni della Città dei Balocchi a Cernobbio!

LA VOCE UFFICIALE DELLA CITTA’ DEI BALOCCHI

Radio ComoZero sarà la colonna sonora dell’attesissima Città dei Balocchi e verrà diffusa in tutte le zone strategiche della kermesse natalizia. Un vero e proprio supporto musicale, condito da curiosità, anticipazioni, indiscrezioni, dietro le quinte e tutto ciò che c’è da sapere sul programma degli spettacoli quotidianI. Il palinsesto musicale è già ben delineato, con una playlist per tutte le età, composta sia dalle hit più recenti, ma anche e soprattutto dai grandi successi “sempreverdi” pescati dai vari decenni del passato.

IL NATALE DEI LAGHI

Cernobbio, Lecco, Lugano e Varese, quattro città in rete. Si chiama “Il Natale dei Laghi” l’iniziativa che vede per la prima volta unirsi le quattro città tra la Lombardia e la Svizzera tutte connotate dalla presenza di laghi come elemento caratterizzante del territorio. Cernobbio, Lecco, Lugano e Varese hanno deciso di mettere in rete eventi ed esperienze per creare un filo rosso tra gli spettacoli natalizi e i grandi eventi in programma tra dicembre e gennaio. Un insieme di attività che fa da preludio a una promozione del turismo culturale da declinare anche nei prossimi anni, con l'obiettivo di valorizzare tutta l'area. www.nataledeilaghi.com

Mercoledì 7 dicembre

Gli elfi di Teatro in Centro

Dalle 15.30 alle 18.00 circa

Parco di Villa Erba

Laboratorio artistico-creativo per adulti

Il piacere di un libro con Cristina Quadrio di Fata Morgana

Villa Bernasconi

Dalle 14.00 alle 16.00

Posti limitati, prenotazione obbligatoria su www.villabernasconi.eu

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 15.30 alle 19

Accensione Magic Light Festival

Parco di Villa Erba

Ore 17.00

Inaugurazione Mostra

GIUSEPPE VENEZIANO. 10 NFT

A cura di Aldo Premoli

Presso La Cernobbina Art Studio – Via Regina, 69

Ore 18.00

EVENTO PARALLELO

Giovedì 8 dicembre

Festa in via 5 Giornate “A spasso con Babbo Natale”

organizzata dall’Ass. Amici di Cernobbio

Dalle 9 alle 19.00

Città dei Balocchi in divisa

Polizia di Stato con attività ludiche per bambini

Lungolago Cernobbio

Dalle 10.00 alle 17.00

Battesimo della sella

giardino Villa Bernasconi

annullato in caso di maltempo

Dalle 10.00 alle 17.00

Clown e giocoleria con Sebastian Burrasca

Parco di Villa Erba

Dalle 15.30

Gli elfi di Teatro in Centro

Parco di Villa Erba – via 5 Giornate

Dalle 15.30 alle 18.00

Accensione Villa Bernasconi

Ore 17.00

Inaugurazione Albero

Largo Luchino Visconti

Canta Rebecca Salsini

Ore 17.30

Parco di Villa Erba - Ingresso gratuito al Parco

Dal lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 22.00

Da venerdì a domenica e festivi dalle 10.00 alle 23.00

25 dicembre dalle 15.30 alle 22.00

31 dicembre dalle 10.00 alle 20.00

1° gennaio dalle 12.00 alle 23.00

Nel Parco di Villa Erba: Pista di Pattinaggio – Mercatino di Natale – Casette della solidarietà –Tunnel per Rovaniemi e slitta di Babbo Natale – Carro dei mestieri – Agritunnel della Fondazione Minoprio – Casa di Babbo Natale – Trenino dei Balocchi – Arte in mostra Playing Whit Colors – Circo Chapiteau Tanguran (dal 14 dicembre)… e tante altre sorprese

Cernobbio Magic Light Festival

Cernobbio: Villa Bernasconi – Albero dei Cherubini - Borgo degli Angeli – Riva di Cernobbio – Strettoia – Vie dello Shopping

Parco di Villa Erba: La Torre parlante – Le Fontane -I ParAlberi - I CantAlberi - Il boschetto innevato – Il Verde incanto - ... e altre sorprese (dalle 17.00 alla chiusura del parco)

Villa Bernasconi

Dal venerdì al lunedì dalle 10.00 alle 18.00

Dal martedì al giovedì dalle 14 alle 18.00

8 dicembre dalle 10.00 alle 18.00

25 dicembre e 1° gennaio chiusa

Tutti i giorni fino al 24 dicembre, on line sulla pagina Facebook: Calendario dell’Avvento

Mostra gratuita: I Grandi Maestri. Raffaele De Angelis. Il presepio popolare nel borgo marinaro.

Mostre comprese nel biglietto del museo (biglietto unico € 5,00; gratis under 14, over 75, Cernobbiesi e altre categorie): Al lago con Antonio e Marieda. Dipinti e sculture della collezione Boschi Di Stefano – Pulcini a Villa Bernasconi. Librini in mostra, Edizioni Pulcino Elefante di Alberto Casiraghy – Giuseppe Veneziano. 10 NFT. A cura di Aldo Premoli.