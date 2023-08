Riapre l'Astra con la rassegna “Pagine di Cinema”

Da venerdì primo settembre riapre il cinema Astra di Como con una settimana dedicata al cinema e alla letteratura. Il primo appuntamento sarà venerdì 1° settembre ore 20.30 con la presentazione del libro "Quando c'era lui" di Aldo Binda, seguita dalla proiezione del documentario "Umberto Eco: La biblioteca del Mondo”. Prima del film, l’autore comasco ci leggerà alcuni brani, a volte ironici a volte poetici, tratti dal suo primo libro, aggiungendo qualche racconto breve dedicato alla sala cinematografica (replica del film domenica 3 settembre ore 17.30).

Per gli appassionati di thriller o di film girati sul Lario un appuntamento da non perdere sabato 2 settembre alle ore 21.00 con la proiezione di “Io sono l'abisso”, tratto dall'omonimo romanzo di Donato Carrisi, maestro del brivido italiano ed anche regista della pellicola. Il film è stato girato sul lago di Como, principalmente a Nesso ma anche a Bellagio e nel lecchese, restituendone l’aspetto più cupo sul grande schermo. Gli attori Michael Maggi e la comasca Jasmine Monti, saranno con noi a fine proiezione per raccontarci la loro esperienza sul set (replica del film domenica 3 settembre, ore 21.00; film vietato ai minori di 14 anni).

Martedì 5 e mercoledì 6 settembre alle ore 15.30 e 21.00, per la rassegna “Aspettando il cineforum”, ci sarà il film biografico Emily, ispirato alla vita di Emily Bronte, la scrittrice ribelle di “Cime tempestose”. Il film sarà presentato dai volontari del Cineforum e dallo staff del cinema.

LA RASSEGNA “PAGINE DI CINEMA”

"Pagine di Cinema" nasce da un collaborazione con La Fiera del Libro di Como, nella sezione “FuoriFiera”. Tutti i film della rassegna sono al prezzo speciale di 3,50 euro: una buona ragione in più per passare in viale Giulio Cesare. Nel weekend del 8-10 settembre invece sarà in programmazione l'attesissimo biopic “Oppenheimer” di Christopher Nolan, sul celebre scienziato che inventò la bomba nucleare (tariffe abituali del cinema). Il film sarà proiettato anche in lingua originale, domenica 10 settembre ore 20.30, mentre venerdì 8 settembre, alle ore 21.00, sarà preceduto da una breve presentazione sul cinema di Nolan a cura di Nicola Curtoni, direttore del cinema. Tutti gli orari delle proiezioni su www.astracinema.it



Riassunto orari:

Venerdì 1°/9 - 3,50€ a film!

ore 20:30 UMBERTO ECO: LA BIBLIOTECA DEL MONDO + presentazione del libro "Quando c’era lui" di Aldo Binda

Sabato 2/9 - 3,50€ a film!

ore 21:00 IO SONO L’ABISSO + incontro con l’attore Michael Maggi e l’attrice comasca Jasmine Monti

Domenica 3/9 - 3,50€ a film!

ore 17:30 UMBERTO ECO: LA BIBLIOTECA DEL MONDO

ore 21:00 IO SONO L’ABISSO

Martedì 5/9 - 3,50€ a film!

ore 15:30 EMILY + presentazione

ore 21:00 EMILY + presentazione

Mercoledì 6/9 - 3,50€ a film!

ore 15:30 EMILY + presentazione

ore 21:00 EMILY + presentazione

Venerdì 8/9

ore 21:00 OPPENHEIMER + presentazione

Sabato 9/9

ore 15:30 OPPENHEIMER

ore 21:00 OPPENHEIMER

Domenica 10/9

ore 15:30 OPPENHEIMER

ore 20:30 OPPENHEIMER in versione originale sottotitolata in italiano