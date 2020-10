Riparte la rassegna della Libreria del cinema con la nouvelle vague

Nel maggio del 1959 il Festival di Cannes presenta in concorso due film di registi francesi che prima di allora avevano realizzato solo cortometraggi: I 400 colpi di François Truffaut e Hiroshima mon amour di Alain Resnais. Il loro trionfo (il film di Truffaut, in particolare, vince il premio per la migliore regia) segna, secondo gli storici del cinema, l’inizio della nouvelle vague, un movimento di profondo rinnovamento del cinema francese e internazionale, che avrà ripercussioni anche a livello di cultura generale. Nascono in questi anni la cinefilia e la considerazione del cinema americano come prodotto artistico e non solo commerciale (di qui il culto di Hitchcock); l’idea che il regista è l’Autore del film e che la messa in scena è più importante del contenuto; la ricerca di un cinema più personale e meno convenzionale.

Il programma che abbiamo steso per l’edizione 2020/2021 della nostra rassegna copre il decennio 1959-1969 e offre una carrellata non solo dei più celebri dei registi protagonisti di quella stagione (oltre a Truffaut e Resnais, Rohmer, Godard, Chabrol e Louis Malle), ma anche di straordinari direttori della fotografia quali Henri Decaë, Nestor Almendros e Raoul Coutard, che hanno infuso, in questi primi film a budget ridotto, un’altissima qualità dell’immagine. Al centro di questo cinema infatti c’è, in primo luogo, “il piacere degli occhi”, per usare una celebre definizione di Truffaut.

Vi aspettiamo alla Piccola Accademia!

Andrea Bettinelli

Programma

Sabato 7 novembre – I 400 COLPI di F. Truffaut

Sabato 12 dicembre – HIROSHIMA MON AMOUR di A. Resnais

Sabato 9 gennaio – FUOCO FATUO di L. Malle

Sabato 13 febbraio – LA MIA NOTTE CON MAUD di E. Rohmer

Sabato 13 marzo – BANDE A PART di J.L. Godard

Sabato 10 aprile – IL TAGLIAGOLE di C. Chabrol

Le proiezioni iniziano alle 21.00 presso la Piccola Accademia di via Castellini a Como.

Ingresso con tessera Oltre Lo Sguardo (5 €).

In collaborazione con TeatroGruppo Popolare.