Il Lago di Como si fa bello al festival del cinema di Venezia

Uno spazio per promuovere il territorio lariano nell'ambito del più importante festival italiano del cinema: grazie alla collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo, in accordo con la Camera di Commercio di Como-Lecco, Lariofiere ha ottenuto uno spazio rappresentativo per tutta la durata della 77^ Mostra Internazionale dell'Arte Cinematografica di Venezia.

Tale spazio sarà utilizzato per la promozione del Lago di Como. La Mostra si terrà come di consueto da mercoledì 2 a sabato 12 Settembre 2020 a Venezia Lido. In questa occasione si terranno presso il Grand Hotel Excelsior di Venezi tre distinti eventi:

- "Le stelle del Lago di Como. Un set cinematografico unico al mondo", giovedì 3 settembre ore 17.00

- Presentazione di Lecco Film Fest - 2^ edizione, a cura di Ente Fondazione dello Spettacolo, domenica 6 settembre ore 16.30

- "Lago di Como. Destinazione ideale per il cineturismo", giovedì 10 settembre ore 14.00

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una cornice di grande prestigio come quella della Mostra Internazionale dell'Arte Cinematografica di Venezia - sottolineano il presidente di Lariofiere Fabio Dadati e il consigliere della giunta della camera di commercio Giuseppe Rasella - nonché l'importante storia che lega il nostro Lago alle più importanti produzioni cinematografiche, rappresentano l'occasione ideale per rilanciare la destinazione Lago di Como, in particolare in un momento difficile come quello che tutto il settore sta attraversando".