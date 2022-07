Ciak, si gira: al via la terza edizione di Cortintelvi

Al via la 3^ edizione di Cortintelvi, l’evento dedicato ai cortometraggi e ai documentari, aperto ad appassionati filmaker di tutto il mondo. Come nelle passate edizioni, un gruppo di esperti ha già raccolto i video ed espresso un giudizio selezionando 58 lavori. La rassegna, nata da un’idea del fotoreporter Andrea Priori, che ha realizzato il format del concorso, è stato organizzato dall’Associazione Amici del Museo di Casasco d’Intelvi con il patrocinio di Regione Lombardia e il supporto di Banca Generali.



Nelle piazze della Valle Intelvi, saranno proiettati i finalisti. La Giuria è composta da: Anna Veneroso, Chiara Boldorini, Maura Sacchi, Gigi Ceresa, Nello Bizzoco, Gianmario Spinelli e Andrea Priori. Un ruolo determinante anche al pubblico che potrà esprimere il proprio giudizio e valutare i lavori, il punteggio si sommerà a quello già assegnato dalla Giuria per poi determinare i vincitori. Per l’edizione 2022 sono pervenuti 104 cortometraggi e 24 documentari, provenienti da 12 Paesi.



La prima serata il 14 luglio a partire dalle 21 al Capannone di Pigra e durerà 93 minuti. Novanta tre minuti di emozioni e di viaggi intorno al mondo.

Saranno proiettati:

• Silent Storm di Grace Hsia (Cina – Spagna) senza dialoghi – durata 10 minuti

• Laundry day di Ines Eisses (Canada) senza dialoghi – durata 19 minuti

• For Pete’s Sake di Gerald B. Fimore ( U.S.A.) sottotitoli in italiano – durata 13 minuti

• L’altra terra di Daniele Pignatelli (Italia) – durata 13 minuti

• Savage di Giacomo Bordonali (Italia) – durata 3 minuti e 36 secondi

• Fase 3 di Omar Nedjari (Italia) – durata 19 minuti e 55 secondi

• Fuori dalla città di Brace Beltempo e Domenico Lombardini (Italia) – durata 12 minuti



La seconda serata il 21 luglio a partire dalle 21 a Dizzasco in Piazza Risciolo – totali 89 minuti circa

Saranno proiettati:

• La prima nota di una chitarra appena accordata di Andrea Careri (Italia) – 8 minuti

• Ratavoloira di Giulio Maria Cavallini (Italia) – durata 13 minuti

• A gift! di Giovanni Loriga (Italia) – durata 20 minuti

• O. di Francesco Bruschettini (Italia) – durata 5 minuti

• Accussì di Giuseppe Casapulla (Italia) – durata 18 minuti

• La stanza più fredda di Francesco Rossi (Italia) – durata 15 minuti

• Gli ultimi della terra di Massimo Bertocci (Italia) – durata 10 minuti



La terza serata è in programma il 28 luglio alle ore 21:00 a Cerano d’Intelvi in Piazza Europa. Ottantasette minuti di proiezioni con sette corti in programma. Italia, Spagna e Grecia i paesi da cui provengono i video:

• Work It class! di Pol Diggler (Spagna) – durata 8 minuti

• I feed you di Teresa Gusso (Italia) – durata 4 minuti e 30 secondi

• Io sono Dio di Riccardo Stopponi (Italia) – durata 7 minuti

• Passi di danza di Silvia Monga (Italia) – durata 15 minuti

• Le cose non dette di Daniele Catini (Italia) – durata 15 minuti

• Just like water di Manos Triantafillakis (Grecia) – durata 13 minuti

• Huldùfolk, il popolo nascosto di Marta Paolantonio e Massimo Battistella (Italia) – 23 minuti



Quarta serata il 4 agosto alle ore 21:00 in programma nel comune di Alta Valle Intelvi, frazione Scaria, al Museo di Arte Sacra, il tutto in 120 minuti.

• Veil di Irene Felici (talia) – 43 minuti

• Il mai nato di Tania Innamorati e Gregory J. Rossi (Italia) – 20 minuti

• Ancora non lo so di Maaria Sayed (Italia) – 15 minuti

• Prima che sia notte di Concetto Scuto (Italia) – 6 minuti

• Brétema di Gema Miguez Rodriguez (Spagna) – 17 minuti

• Io Credo di Lena (Italia) – 20 minuti



Quinto appuntamento l’11 agosto alle ore 21:00 a Centro Valle Intelvi, frazione Casasco d’Intelvi, in Piazza Ciapponi, 94 minuti e sette cortometraggi:

• The Clown di Giuseppe di Gangi (Italia) – durata 13 minuti e 30 secondi

• Ellie di Fernando Bonelli (Spagna) – durata 19 minuti

• Pizza! Di Filippo Tomasoli e Tommaso Giacomin (Italia) – durata 13 minuti

• Rughe di Maurizio Paparazzo (Italia) – durata 15 minuti

• Loop di Pablo Porredi (Spagna) – durata 8 minuti

• Princesse de Jerusalem di Nicolas Paban e Guillaume Levil (Francia) – durata 20 minuti

• Nuves di Jesus Loniego (Spagna) – durata 5 minuti



Ultima serata il 17 agosto alle ore 21:00 a Ponna Inferiore in Via Crucis, 95 i minuti di proiezione e sette cortometraggi:

• La pace in un sogno di Enrico Capasso (Italia) – durata 9 minuti

• La sottile linea rotta di Valentina Simonetti – durata 10 minuti

• Tears of Bukhara di Markel Goikoetxea Markaida (Uzbekistan) – durata 11 minuti

• El juego de la muerte di Antoine Pete (Spagna) – durata 11 minuti

• The repeater di Grete Suarez (Spagna) – durata 18 minuti

• Bettersweet rainbow di Luca Bertossi (Italia) – durata 19 minuti

• Il battesimo di Francesco d’Ignazio (Italia) – durata 15 minuti



Il regista Beppe Tenti, documentarista Rai di fama internazionale, ideatore del format Overland, sarà alla finale del 20/21 agosto nella Sala del Cinema di Centro Valle Intelvi. Seguirà il programma dettagliato delle serate del 20 e 21 agosto.