Cinema sotto le stelle a Cernobbio

Sotto il cielo stellato, avvolti dalla magia di un'atmosfera unica, torna l'appuntamento con il cinema all'aperto: un'occasione imperdibile per lasciarsi emozionare da grandi storie, immersi in una cornice paesaggistica d'incanto.

Seguiteci in un viaggio attraverso generi e cinematografie diverse, alla scoperta di pellicole che hanno segnato la storia del cinema e che continuano ad appassionare il pubblico.

Il cinema all'aperto è un'esperienza che coinvolge tutti i sensi. È il fruscio del vento tra le foglie che si mescola alla colonna sonora, il profumo della sera che si confonde con i suoni della pellicola, la luce delle stelle che si riflette sullo schermo.

È l'occasione per ritrovarsi, per condividere emozioni e per vivere la magia della settima arte in un modo speciale.

Programma

sabato 13 luglio - Mornello - parcheggio di via N. Sauro

L’ultima notte di Amore

regia: Andrea di Stefano

genere: thriller

durata: 120'

paese: Italia

anno: 2023

Trama:

Un tenente di polizia di nome Franco Amore, la notte prima del suo pensionamento, viene chiamato per indagare sulla scena del crimine in cui il suo migliore amico e compagno di lunga data Dino è stato ucciso.

domenica 14 luglio - chiesa di Rovenna

Le otto montagne

Regia: Felix Van Groeningen

e Charlotte Vandermeersch

genere: drammatico

durata: 147'

paese: Italia, Belgio, Francia

anno: 2022

Trama:

Una storia di amicizia sullo sfondo della montagna; tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega nel 2017.

giovedì 25 luglio - Villa Erba

Ritratto di famiglia in un interno

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su eventbrite.it

regia: Luchino Visconti

genere: drammatico

durata: 125'

paese: Italia

anno: 1974

Trama:

Un professore sessantenne vive ritirato in un antico palazzo. La sua quiete viene turbata dalla marchesa Bianca Brumonti, che riesce a farsi affittare l'appartamento al piano di sopra per darlo al suo giovane amante e mantenuto Konrad.

sabato 3 agosto - chiesa di Piazza s. Stefano

Il primo giorno della mia vita

Regia: Paolo Genovese

genere: drammatico

durata: 121'

paese: Italia

anno: 2023

Trama:

Un uomo misterioso si presenta a quattro persone che hanno toccato il fondo e vogliono farla finita per proporre loro un patto: una settimana di tempo per farle rinnamorare della vita.

domenica 4 agosto - chiesa di s. Vincenzo - piazza T. Gallio

La finestra sul cortile

regia: Alfred Hitchcock

genere: giallo

durata: 117'

paese: USA

anno: 1954

Trama: Immobilizzato nel suo appartamento, un fotografo passa il tempo spiando i vicini. E quando assiste a un delitto, si lancia in una pericolosissima indagine. Proiezione speciale per i settant’anni di una pellicola senza tempo.

lunedì 5 agosto - giardino di Villa Bernasconi

Tàr

regia: Todd Field

genere: drammatico, musicale

durata: 158'

paese: Italia

anno: 2022

Trama:

La vita di una direttrice d’orchestra, fredda, implacabile e glaciale, scomposta e ricostruita da ogni angolazione. La vita si fa metafora della musica, e la musica un riflesso dell’esistenza e delle sue aspirazioni.