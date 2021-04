Con la zona gialla si torna al cinema, ma al Gloria il film lo sceglie il pubblico

Per via del coprifuoco le proiezioni saranno anticipate alle 20

Con l'arrivo della zona gialla in Lombardia da lunedì 26 aprile, riaprono con tutte le misure del caso, anche cinema e teatri. Così il cinema Gloria di Como si vuole far trovare pronto per questa attesa riapertura almeno dal 7 maggio. E lo ha fatto con modo originale, ovvero dando la possibilità al pubblico di scegliere quale pellicola proiettare in via Varesina tra le tante proposte. L'annuncio attraverso una newsletter che pubblichiamo di seguito.

"Ci siamo. Dopo 6 mesi di chiusura si riapre, non senza alcune perplessità. Pensiamo che sarebbe stato più opportuno aspettare ancora qualche settimana prima di riaprire, ma tant’è. I cinema sono e restano luoghi sicuri, e questo ci conforta; sappiamo che chi viene al cinema lo farà in totale sicurezza. In ogni caso abbiamo preferito aspettare qualche settimana prima di riaprire e lo faremo a partire da venerdì 7 maggio, mentre da lunedì 10 maggio riprenderanno anche I Lunedì del cinema".

"L’altra perplessità è data dall’orario. Stante il permanere del “coprifuoco” alle 22 le proiezioni dovranno cominciare intorno alle 20, e questo è un limite pesante. Ci auguriamo che tutto vada bene e che, con l’arrivo di un po' di caldo, e l’eventuale spostamento del coprifuoco, si possa cominciare a proiettare anche all’aperto, nel cortile del Gloria, già verso la fine di maggio; intanto continuiamo la preparazione dell’arena estiva al Museo Garibaldi e delle altre rassegne di cui vi daremo aggiornamenti quanto prima. Pensiamo che la riapertura debba essere innanzitutto una ripresa delle relazioni e una riappropriazione del luogo da parte di tutti.

"Per questo abbiamo pensato ad un “gioco”: abbiamo pensato di affidare la scelta delle prime proiezioni a voi. Vi proponiamo 15 film divisi in tre filoni di 5 film ognuno: Cinema in viaggio, Voglia di sorridere, Cosa ci siamo persi Ognuno di voi può votare 1 film per ognuna delle tre sezioni, i film che avranno avuto più voti saranno i primi tre film ad essere proiettati nel weekend del 7, 8, 9 maggio"

Sarà possibile votare fino alla mezzanotte di domenica 2 maggio.

"E’ un gioco certo, scorrendo i titoli e le brevi sinossi vorremmo riaccendere quella voglia di cinema, la voglia di accoccolarsi in poltrona e nel buio della sala vivere e condividere l’emozione del grande schermo insieme agli altri".