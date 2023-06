Cinema all'aperto a Sant'Abbondio, la rassegna 35mm Sotto il Cielo torna in una nuova magnifica location

Quest'anno si cambia luogo. 35mm Sotto il cielo si sposta all'area feste di Sant’Abbondio. Un’area dove la basilica fa da sfondo a uno spazio ampio a pochi passi dal centro città, e dove sarà allestita un'area bar ristoro per rendere ancora più piacevoli le serate esitiva.

Ecco il programma della quindicesima edizione

14, 15 e 16 giugno 21:30 >PREVENDITE APERTE<

ULTIMA NOTTE DI AMORE di Andrea Di Stefano

21, 22 e 23 giugno 21:30

RAPITO di Marco Bellocchio

28, 29 e 30 giugno 21:30

IL RITORNO DI CASANOVA di Gabriele Salvatores

5, 6 e 7 luglio 21:30

GRAZIE RAGAZZI di Riccardo Milani

12, 13 e 14 luglio 21:30

IL SOL DELL'AVVENIRE di Nanni Moretti

19, 20 e 21 luglio 21:30

GLI SPIRITI DELL'ISOLA di Martin McDonagh

(venerdi 21 in v.o. sottotitolata)

26, 27 e 28 luglio 21:30

AMSTERDAM di David O. Russell

(venerdi 28 in v.o. sottotitolata)

2, 3 e 4 agosto 21:00

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE di Daniels

(venerdi 4 in v.o. sottotitolata)

9, 10 e 11 agosto 21:00

TRIANGLE OF SADNESS di Ruben Östlund

(venerdi 11 in v.o. sottotitolata)

16, 17 e 18 agosto 21:00

LE OTTO MONTAGNE di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

23, 24 e 25 agosto 21:00

STRANIZZA D'AMURI di Giuseppe Fiorello

6, 7 e 8 settembre 21:00

FILM DA DEFINIRE

13, 14 e 15 settembre 21:00

FILM DA DEFINIRE

Rassegna organizzata dal Circolo Arci Xanadù con il patrocinio del Comune di Como