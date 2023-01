Il Cineforum dell'Astra è sold-out: “Commossi dall’attaccamento dei comaschi” 

Oltre 600 tessere già vendute e tre turni - martedì pomeriggio, mercoledì pomeriggio e mercoledì sera - andati sold-out durante la proiezione di “Nostalgia” di Matteo Martone, il primo film della 65esima edizione del Cineforum del Cinema Astra di Como.

“Siamo davvero commossi dall’affetto che i comaschi continuano a dimostrare nei confronti del Cinema Astra. L’attesa del pubblico per la riapertura del Cineforum, dopo quattro anni di pausa forzata, era tanta, ma quanto visto in questi primi giorni va oltre le nostre previsioni”, racconta Nicola Curtoni, operatore di Astra 21 Società Cooperativa Impresa Sociale e coordinatore della sala di viale Giulio Cesare.

Da qui la decisione - per non lasciare fuori nessuno e per rendere la fruizione più confortevole e sicura (specie in periodo covid) - di organizzare già questa settimana un sesto turno al giovedì pomeriggio alle 15:30 e, a partire dal prossimo film, un settimo turno al lunedì sera alle 21. Si inizia la prossima settimana con "Il Signore delle Formiche" di Gianni Amelio.

Le tessere saranno acquistabili da sabato 14 gennaio negli orari di apertura del Cinema Astra