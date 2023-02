All’Astra arriva “Sabato Kids” Il sabato pomeriggio per bambini e famiglie

Il Cinema Astra di Como apre ai più piccoli e alle famiglie con una rassegna di film al sabato pomeriggio per grandi e piccini. Durante tutto il mese di febbraio l'appuntamento sarà fisso alle 15:30 per gustare il film in famiglia. Nella scelta dei film è stata preferita la produzione Europea e italiana, con delle pellicole di qualità anche per i bambini. Dopo il debutto d sabato con Peter Pan, ecco il programma delle prossime proiezioni.

Sabato 11 febbraio continuiamo con il film d'avventura italiano animalista "il ragazzo e la tigre", con Claudia Gerini e delle immagini spettacolari dell'Himalaya.

Sabato 18 febbraio sarà la volta de "La fata combinaguai" e la nostra festa di carnevale. Una festa animata da un clown e dove ogni bambino che verrà mascherato riceverà un dolce regalo (in collaborazione con il negozio di quartiere Le mille e una Mella)

Per finire sabato 25 febbraio "Anna Frank il diario segreto", un film d'animazione del pluripremiato regista Ari folman, che riscrive in chiave moderna e accessibile ai più piccoli il famoso diario. Per tutti i film sono possibili delle proiezioni scolastiche.

«Avvicinare i più piccoli e le famiglie al Cinema è sempre stato uno dei nostri desideri, fin dal giorno della riapertura – spiega Nicola Curtoni, coordinatore del Cinema Astra –. Da qui l’organizzazione di questo percorso, nato in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Astra, che speriamo possa continuare anche nei mesi di marzo, aprile e giugno”.