In piazza Martinelli torna il cinema all'aperto, avviso ai residenti: attenzione ai decibel

Questa volta si corre ai ripari prima che la "festa" abbia inizio. Forse anche a causa delle recenti lamentele di alcuni residenti di piazza Medaglie d'Oro per il cinema all'aperto organizzato all'interno del Museo Garibaldi, gli organizzatori della rassegna di piazza Martinelli a Como prevista per quattro serate di fila - dall'8 all'11 agosto - hanno deciso di avvisare i residenti che verranno superati i limiti consentiti di "inquinamento acustico". Tradotto in parole povere: i decibel schizzeranno alle stelle e qualcuno abituato a coricarsi a letto presto potrebbe non riuscire a dormire, sopratutto se terrà le finestre aperte. Ecco l'avviso affisso sui portoni di alcuni palazzi che si affacciano su piazz Martinelli: "L' Associazione Cinemadamare organizza 4 serate di proiezioni cinematografiche da domenica 8 agosto a mercoledì 11 agosto in Piazza Martinelli, Como. A seguito dell'autorizzazione n° 37 del Comune di Como, ufficio Tutela dell'Ambiente, Parchi e Giardini, del 04/08/2021, avvisiamo tutti gli abitanti della zona interessata secondo la Legge Regionale 13/2001 art.8, che saranno superati i limiti consentiti riguardanti l'inquinamento acustico nelle sole date e fasce orarie indicate".