Via Borgovico pedonale: gli appuntamenti del 26 settembre

Tornano sabato 26 Settembre dalle ore 19 alle ore 24 in via Borgovico vecchia a Como i piccoli eventi e la chiusura al traffico veicolare: sarà possibile passeggiare, degustare prelibatezze enogastronomiche, godere della musica e dell’arte, del menestrello racconta storie, delle attività per bambini, del mojito e di tante altre piccole iniziative.

Purtroppo le condizioni meteo avverse hanno indotto l’Associazione Borgovico Street e Confesercenti ad annullare gli appuntamenti programmati nella giornata di venerdì 25 settembre.

Gli appuntamenti

1. Lungo tutta la via Borgovico vecchia: Il Baule dei Suoni allieterà tutta la via con 22 musicisti itineranti del gruppo Musica Spiccia; il “menestrello” Maria Grazia Mantero allieterà i passanti con i suoi racconti e le sue storie; l’artista Angelo Ariti espone lungo la via le sue opere d’arte.

2. Bottega d'Arte Ester Negretti, via Borgovico 82: in esposizione le opere d’arte dell’artista Ester Negretti a tema Lago di Como

3. Altezza via Borgovico 82: gli alpini di Olgiate Comasco offriranno un delizioso mojito

4. Birrivico, via Borgovico 28: birra speciale per festeggiare il decimo compleanno

5. Pastificio Gilio, via Borgovico 107: dalle 19.00 alle 21.00 edizione speciale di gnocco fritto e salumi

6. Ali Olii , via Borgovico 88: degustazione i piatti tipici spagnoli

7. Ristorante “In Borgovico”, via Borgovico 79: il musicista Pier Salvadeo intratterrà gli ospiti con suoni di classe per una serata avvolgente e rilassante accompagnata da un buon pasto

8. Chiesa Evangelica, via Borgo Vico 22: Fuori dalle porte della Chiesa: canto e musica dal vivo; attività per bambini che avranno la possibilità di raccontare una storia, ricevere un palloncino e dei libri; mimo con musica in sottofondo; banco libri.