Cernobbio Water Games, tutto il programma del weekend

Sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 in programma la manifesta- zione “Cernobbio Water Games” a cura di Invincible Diving Asd e in collaborazione con il Comune di Cernobbio e numerose altre realtà locali e non che daranno supporto all’iniziativa.

Il programma prevede per sabato 28 maggio 2022, dalle ore 10:00, l’appuntamento “Operazione fondali puliti” che prevede la pulizia del lago antistante la riva di Cernobbio, del piccolo porticciolo e il fondale antistante da detriti portati a valle dall'ultima alluvione (e dall'incuria dell'uomo).

Domenica 29 maggio 2022 torna invece in questa nuova veste la tradizionale Festa dello Sport, denominata per questa edizione “Festa dell’acqua e degli sport per tutti”, che prevede numerosi appuntamenti durante la giornata. Alle 9:45 si avvierà la Processione tutta via lago verso la Madonna del lago nella baia del Pizzo a cui ci si potrà unire o grazie alla Motonave "Bisbino", messa a disposizione gratuitamente dall'organizzazione (partenza molo di Cernobbio ore 09:45) oppure raggiungendo la Villa Pizzo a piedi. Anche quest'anno con tutto lo staff tecnico capitanato dal no- stro instancabile Daniele Salvalaggio, si immergeranno due subacquei davvero "speciali": un ragazzo con Sindrome di Asperger, e un ragazzo Paraplegico. Seguirà dal lago, la benedizione dei fedeli e delle singole imbarcazioni. Si potranno vedere tutte le immagini in diretta online attraverso la no- stra pagina YouTube “Invincible Diving”.

Al rientro a Cernobbio ci sarà un concerto di Musica della banda di Rovenna e della Musica di Ma- slianico, attendendo la partenza delle gare remiere con le storiche imbarcazioni lacustri: le "Lucie" , che ritornano a solcare le acque di Cernobbio. Seguirà una serie di premiazioni assistendo allo spettacolo messo in atto dagli Sbandieratori e Musici Lariani.

A seguire e per tutta la giornata la consueta Festa dello Sport per tutti con sport integrato, giochi, dimostrazioni in acqua, gare remiere, buona cucina e tanto altro. Previste attività di salvataggio in acqua delle unità cinofile, 42 stand che vi faranno provare molte attività e discipline sportive O- limpiche e Paralimpiche sia per bambini sia per adulti. Sarà messo in funzione anche un servizio ri- storo offerto dalla Canottieri Cernobbio. Per persone con disabilità, verranno messi in funzione due bus navetta, partendo dal Parking delle scuole elementari via Regina Cernobbio, fino in riva.

“Siamo felici che questa Festa, dopo lo stop causato dalla pandemia, torni quest’anno a unire nu- merosi tra Istituzioni, Enti e Associazioni nel nome dell’inclusività e dello sport. E’ un’iniziativa im- portante che come Amministrazione supportiamo con molto piacere perché ne condividiamo i va- lori sociali di cui è portatrice su tutto il territorio.” Mario Della Torre – Assessore allo Sport e Gio- vani