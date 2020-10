Villa Erba, al via il progetto unico al mondo: l'Orticolario diventa una "realtà immersiva"

Avete mai sognato di entrare nelle stanze segrete di Luchino Visconti, capire da cosa si è lasciato ispirare, sentire sulla pelle le sue emozioni? O di vivere il design, l’arte, la cultura del paesaggio in modo immersivo in un parco botanico secolare? O di poter ammirare in un’unica vetrina piante e oggetti rari, insoliti e da collezione proposti da selezionati vivaisti e artigiani nazionali e internazionali? Se la risposta ad almeno una delle tre domande è sì, il sogno diventa presto realtà.

Il 15 ottobre sarà online - e visitabile gratuitamente da ogni angolo del pianeta - ORTICOLARIO THE ORIGIN, la versione virtuale e continuativa di Orticolario, l’evento che ogni anno sul Lago di Como è fonte di meraviglia e ispirazione per tutti coloro che vivono la natura come stile di vita.

Un progetto unico al mondo, sviluppato con tecnologia Matterport 3D con cui è stata mappata Villa Erba (la dimora ottocentesca sul Lago di Como, residenza estiva del regista Luchino Visconti), il parco circostante e il centro espositivo, per restituire al visitatore un’esperienza immersiva e interattiva, arricchita da contenuti culturali in costante aggiornamento.

Orticolario The Origin è infatti una macro “culla” di linguaggi, ingegni e talenti differenti, dove a esprimersi sono molteplici anime creative, da artisti a paesaggisti, da vivaisti ad artigiani, che attraverso schede interattive mostreranno ai visitatori piante e artigianato artistico, pezzi di design, ma anche progetti, pensieri, fino a cortometraggi inediti, video esperienziali che, come fossero portali, si aprono su diversi paesaggi in Italia e nel mondo.

II tutto, ispirati al tema e la pianta dell’anno: la “Seduzione” e l’Acero, che saranno il leitmotiv della prossima edizione di Orticolario, dall’1 al 3 ottobre 2021 a Villa Erba sul Lago di Como.

Cosa e come

Si può entrare in Orticolario The Origin attraverso il sito web orticolario.it e vivere così diverse esperienze. Innanzitutto, il virtual tour 3D a Villa Erba, una passeggiata nel parco, nel centro espositivo, in Villa Antica e nelle sue segrete. Anche angoli mai aperti prima ai visitatori e ora visibili solo sulla piattaforma.

Lungo il percorso s’incontrano dei punti di interesse linkabili, ognuno dei quali è un espositore (dal vivaista all’artigiano, dall’artista al paesaggista, dal designer fino ai partner) che presenta una scheda con i prodotti e le novità dell’anno, un progetto, un pensiero.

Numerose schede presentano cortometraggi inediti, video esperienziali che, come fossero portali, si aprono su paesaggi in Italia e nel mondo: luoghi inaspettati sulle montagne del Lago di Como, vivai, giardini privati, tra aceri in Giappone, il parco di un castello in Francia, etc… Ogni video propone la natura come musa ispiratrice, oltre i confini del tempo e dello spazio.

Chicca preziosa per gli appassionati di piante e di artigianato artistico: la possibilità di acquistare dagli espositori quanto proposto, contattandoli direttamente dal sito web.

Al momento sono già oltre 120 gli espositori che hanno aderito, e il numero è in costante aggiornamento.

