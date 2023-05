A Cermenate sfilano i cani di razza (e non) per aiutare gli animali meno fortunati

Domenica 28 maggio non potete mancare alla sfilata amatoriale dove finalmente potrete mostrare a tutti la bellezza del vostro cane. Il ricavato dell'iniziativa sarà destinato ai cani meno fortunati e che, in attesa di adozione, vivono al rifugio. La sfilata canina si terrà alle ore 14, ma ci sarà anche la pesca di beneficenza, la passeggiata sociale e un punto ristoro. Per l'occasione è allestito un punto raccolta crocchette, sempre per gli ospiti del Villaggio a 4 Zampe. Per informazioni Serena 389.605529 o Catia 340. 9184408