Centomiglia del Lario, sul lago di Como sfrecciano i bolidi della motonautica mondiale

Giunta ormai alla 74esima edizione, la Centomiglia del Lario rappresenta un portabandiera della motonautica italiana. Questa gara leggendaria nata nel lontano 1949 ha visto partecipare piloti italiani e stranieri che hanno fatto la storia della motonautica. La storia della Centomiglia del Lario inizia nel dopoguerra e prosegue tuttora a raccontare le straordinarie imprese dei piloti coraggiosi e costruttori del nostro lago, diventati maestri nel mondo per eleganza, qualità affidabilità delle barche, sia da corsa che da diporto. Questa Centomiglia, è una storia meravigliosa e di continui successi, che non ha mai conosciuto interruzione, salvo una edizione “saltata” quella del 1976, non per cattiva volontà ma per l'esondazione del lago e l'allagamento della sede.

Programma edizione 2023

Venerdì 13 ottobre

09:00 - 11:30 PROVE

14:00 Iª PROVA MONDIALE ENDURANCE BOAT RACING GR.B

Sabato 14 ottobre

08:30 - 12:30 VERIFICHE AMMINISTRATIVE / TECNICHE

14:30- 15:00 2ª PROVA MONDIALE ENDURANCE BOAT RACING GR.B

16:00 - 18:00 VERIFICHE SOLO TECNICHE ( PER IMBARCAZIONI CHE ABBIANO GIÀ EFFETTUATO LE VERIFICHE)

18:30 RIUNIONE PILOTI

Domenica 15 ottobre

10:00 - 12:00 PROVE LIBERE

14:00 - 15:00 PARTENZA CENTOMIGLIA

PREMIAZIONI A SEGUIRE