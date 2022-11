Cenando & Ballando, al Platēa musica e cibo in tavola

Cenando & Ballando fin dal 2002, ovvero più o meno da vent'anni fa divertire mettendo insieme musica, ottimi piatti, qualcosa di buono da bere, amici, sorrisi e voglia di far tardi ballando... Vent'anni fa eventi di questo tipo, semplicemente, quasi non c'erano, ma Cenando & Ballando già spopolava. Oggi che invece le cene musicali non si contano, Cenando & Ballando è l'Originale, un evento che ha fatto scuola e resta unico per l'atmosfera scanzonata e divertente che riesce a creare.

Si canta tra i tavoli, si balla e la serata decolla. Riassumendo, è la cena musica più divertente che ci sia. La festa, nata a Como, l'11 ed il 25 novembre e poi il 9 ed il 23 dicembre 2022 torna in città, Ristorante Plat?a (Piazza A. De Gasperi - Como, Info WhatsApp 393 8008071. Dalle 20:30, solo su prenotazione).

E' l'evento perfetto per festeggiare un compleanno, un addio nubilato o al celibato, le feste di fine anno... o semplicemente per fare festa con gli amici. Il programma dei dinner party Cenando & Ballando, in fondo, è sempre lo stesso: Welcome drink, dinner & music by Cucky & Icio, ovvero, in console alla musica pensa Cucky, esperto dj che da sempre fa ballare il Nord Italia con un sound molto originale ed un grande energia, mentre al microfono arriva Icio, un altro grande professionista. Non divertirsi con una coppia così all’opera è semplicemente impossibile.