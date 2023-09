A Cermenate l'imperdibile viaggio nella cucina partenopea

Simbolo indiscusso del Made in Italy, eccellenza gastronomica e culturale in tutto il mondo: la cucina napoletana ha antichissime radici storiche e ancora oggi delizia ogni palato. Dalla rinomata pizza napoletana ai buonissimi fritti e non solo: anche a Como è possibile gustare queste speciali prelibatezze in un locale simbolo che per il suo secondo anniversario ha pensato di invitare tutti per una festa indimenticabile.

Un viaggio sensoriale che abbraccia tutta Napoli

Sono già passati due anni da quando Napoletano ha aperto le sue porte a Cermenate, diventando un punto di riferimento non solo per i napoletani, ma per tutti gli amanti della cultura e della gastronomia partenopea.

Entrare in questo locale è come immergersi in un viaggio sensoriale che abbraccia l'intera Napoli. L'arredamento, curato nei minimi dettagli, evoca le atmosfere dei salotti barocchi e delle terrazze napoletane, con un tocco di modernità che non dimentica i richiami alla tradizione calcistica e i panni stesi, simbolo di una città autentica e viva.

L'imperdibile cucina

La vera protagonista, però, è la cucina. Il menù offre un viaggio gastronomico che inizia con la regina indiscussa: la pizza. Morbida e sottile al centro, con un cornicione alto che racchiude un impasto tenero e gustoso. Qui, i pizzaioli hanno dedicato anni al perfezionamento dell'arte della pizza napoletana. Un piatto che si presta a infinite varianti, abbinando ingredienti tradizionali a proposte più innovative, per deliziare ogni palato.

Ma Napoletano non è solo pizza. Il menù spazia tra i piatti della tradizione partenopea, con un'attenzione particolare alla stagionalità e alla qualità dei prodotti, tutti rigorosamente Made in Italy. Dalla pasta e patate, piatto confortante e ricco di storia, alle fritture croccanti, fino ai dolci fatti in casa, ogni scelta è una garanzia di autenticità e gusto.

Napoletano festeggia il suo anniversario

E se pensate che questo sia tutto, vi sbagliate: il 24 settembre si celebrerà il secondo anniversario del ristorante con una festa grandiosa, all'insegna della tradizione e del divertimento. Dopo il successo della festa Scudetto di maggio, il celebre Nino Nero, noto al pubblico per il suo ruolo in "Avanti un altro", tornerà per intrattenere gli ospiti con una cena cantata che promette di essere un evento imperdibile. Un'occasione speciale per riscoprire i piatti che hanno reso Napoletano un nome noto nel panorama gastronomico, con un menù fisso su prenotazione che sarà disponibile a partire dalle ore 21. Sarà possibile scegliere tra due opzioni: