Sinfonie di sapori a Villa d'Este con le note del Teatro Sociale

Villa d’Este, icona di storia, bellezza ed eleganza sul Lago di Como, in occasione delle celebrazioni per la 150esima Stagione apre le porte della romantica e maestosa Sala Impero per ospitare un’esclusiva cena di gala, nel segno dell’alta cucina e della musica, in collaborazione con il Teatro Sociale Como.

Il menù a tema, ideato dall’Executive Chef Michele Zambanini, è dedicato ai celebri compositori italiani che erano soliti frequentare le splendide sponde lacustri, e sarà accompagnato da straordinarie performance di pianoforte e canto.

Un viaggio enogastronomico unico ed esclusivo, condotto sulle direttrici della “Raffinatezza” con un risotto alla curcuma, ricciola al lime e polvere di tè matcha, del “Piacere” con una guancetta di vitello all'olio, zucca in mostarda e truciolo di foie gras, e della “Dolcezza” con un Parfait al mandarino, croccante al prosecco e spuma alla portoghese.

L’appuntamento è per venerdì 28 ottobre a Villa d’Este nella Sala Impero che, per una sola sera, si trasformerà in palcoscenico privilegiato dove andranno in scena sinfonie di sapori e armonie musicali, per una cena che sarà indimenticabile. Per riservare, scrivere a restaurant.reservation@villadeste.it o telefonare al +39 031 348400

Programma musicale

da Lakmé di Léo Delibes

Duo des fleurs

Sarah Tisba, soprano

Arina Alexeeva, mezzosoprano

da Faust di Charles Gounod

Le veau d’or est toujours debout

Aldo Corrado, basso

da Carmen di Georges Bizet

L’amour est un oiseau rebelle

Arina Alexeeva, mezzosoprano

da Norma di Vincenzo Bellini

Casta diva

Sarah Tisba, soprano

da La Traviata di Giuseppe Verdi

Lunge da lei... De’ miei bollenti spiriti

Vincenzo Spinelli, tenore

da Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini

La Calunnia è un venticello

Aldo Corrado, basso

da La Cenerentola di Gioachino Rossini

Nacqui all’affanno e al pianto... Non più mesta

Arina Alexeeva, mezzosoprano

da Semiramide di Gioachino Rossini

Deh! Ti ferma ti placa

Aldo Corrado, basso

da La Bohème di Giacomo Puccini

Che gelida manina

Vincenzo Spinelli, tenore

Si, mi chiamano Mimì

Sarah Tisba, soprano

O soave fanciulla

Sarah Tisba, soprano

Vincenzo Spinelli, tenore

Villa d’Este

Villa d’Este, che quest’anno festeggia la sua 150a stagione, è l'iconico albergo 5 stelle lusso situato a Cernobbio, sul Lago di Como, parte di Villa d’Este Hotels, punto di riferimento nell’hôtellerie di lusso internazionale e membro di The Leading Hotels of the World. Il Gruppo comprende inoltre il cinque stelle Villa La Massa, sulle rive dell'Arno, e i due quattro stelle Palace Hotel e Hotel Barchetta Excelsior, nel centro di Como e affacciati sul lago. Considerata una delle più belle espressioni di architettura della metà del Cinquecento, trasformata in hotel nel 1873 e immersa in un parco di 10 ettari, Villa d’Este è simbolo di un lusso senza tempo e di eterna eleganza. Offre 152 camere e suite suddivise tra l’Edificio del Cardinale e il Padiglione della Regina e 4 ville private. Di recente è stata acquisita Villa Belinzaghi, che sarà oggetto di un completo restauro. Villa d'Este offre tre ristoranti: l'elegante Veranda con la sua cucina raffinata, il Grill per cene più informali e Il Platano, aperto nei mesi estivi, dall'atmosfera casual. Oltre al Bar Canova e al Sundeck, aperto in estate. L’hotel comprende inoltre il Beauty Center e lo Sporting Club con piscina coperta riscaldata, palestra, sauna, bagno turco, campo squash, golf elettronico, putting green, percorso vita e 8 campi da tennis. La celebre piscina galleggiante sul lago è riscaldata e, poco distante, ve n’è una dedicata ai più piccoli.