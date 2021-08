Castello Baradello, apertura speciale per Sant'Abbondio per celebrare Como e il suo palio

Martedi' 31 agosto ci saranno anche come accompagnatori i figuranti in maschera del palio

Martedi' 31 Agosto, in occasione della festività di San Abbondio, il Castello Baradello sarà aperto e ad accompagnare gli ospiti saranno i figuranti del Palio, dalle 9 alle 18. L'imperatore e la sua consorte e tutti gli altri figuranti in costume renderanno speciale la visita al castello che nel rispetto delle norme covid sarà organizzata a gruppi di 15 persone alla volta.. Una apertura speciale per celebrare Como e il suo palio. Un nuovo piccolo segno di rinascita. La prenotazione è consigliata, per tutte le informazioni qui trovate i contatti.

(ndr la foto sotto si riferisce al Palio degli scorsi anni)

Il castello del Baradello: un po' di storia

Il castello del Baradello sorge sull'omonimo colle che domina la città, da dove lo sguardo si spinge sino alle Alpi e alla pianura Padana. È raggiungibile dalla Camerlata attraverso un sentiero che si snoda nel bosco, oppure da piazza S. Rocco per strada carrozzabile. La torre quadrata è solo la struttura meglio conservata di un complesso più ampio di edifici, portati in luce e restaurati nel corso di un intervento svoltosi dal 1971 al 1978 sotto la guida dell'architetto L.M. Belloni. L'intervento di ripristino venne sostenuto dall'Amministrazione Comunale con l'intento di dar vita a un parco territoriale comprendente anche la zona archeologica di Prestino-S. Fermo-Monte Croce, denominato "Spina Verde". Mentre è ipotizzabile che la collina sia stata abitata già fin dall'antichità, le prime fonti documentarie risalgono al XII secolo, quando si ricorda (Anonimo Cumano) come durante la guerra tra Como e Milano (1118-1127), i Comaschi salissero sul colle per trovarvi rifugio.