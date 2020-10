La Castagnata Alternativa di Caglio: come iscriversi e tutte le date

Castagne che passione! Cominciano le varie escursioni nei boschi per riempire la saccoccia con il gustoso frutto autunnale.

Anche quest'anno la Pro Loco organizza a Caglio la castagnata. Ma, fanno sapere su Facebook:« ...quest’anno, a causa della pandemia di Covid -19, non abbiamo potuto organizzare le abituali castagnate in Arena, che piacciono tanto al nostro pubblico. Ma non ci siamo persi d'animo e abbiamo scelto la cura dell’ambiente come filo conduttore di ben quattro giornate, sicure, aperte a tutti e gratuite, dedicate al mondo delle castagne: le Castagnate Alternative, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con Castanicoltori Lario Orientale. Puliremo insieme i sentieri nel castagneto di Caglio, uno dei più belli del Triangolo Lariano, e naturalmente raccoglieremo le castagne! Primo appuntamento sabato e domenica prossima, 3 e 4 ottobre. Il 10 e l’11 ottobre si replica, e metteremo a dimora alcuni nuovi castagni. Prenotazione obbligatoria.»

Doppia funzione quindi: raccogliere le castagne e aiutare il bosco. A partire dal 3-4-10-11 ottobre 2020.

Info e contatti per prenotare

Piazza Giovanni XXIII – Caglio (CO)

Contattaci al numero (+39) 347 98 93 17 o all’indirizzo info@procaglio.it