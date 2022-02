Il Carnevale Canturino è tornato alla grande, ma 2mila persone non hanno potuto partecipare

Il Carnevale Canturino è tornato alla grande, con una 96a edizione - quella 2022 - che oltre a segnare l'avvicinamento al secolo di storia del tradizionale appuntamento, segna anche il ritorno in presenza dopo che il covid ha costretto a rinunciare all'edizione precedente.

Tanta gente rimasta fuori dai tornelli

Nonostante il ritorno in presenza, purtroppo, le limitazioni anti-contagio hanno costretto a contingentare gli ingressi, come spiegano dalla organizzazione: "Come risaputo, gli ingressi erano contingentati, a motivo dell’attuale situazione sanitaria e il sold out è stato raggiunto non appena si sono aperti i tornelli di ingresso. 500 biglietti erano già stati venduti on line, ma 1350 sono stati staccati alle casse, con 400 ingressi gratuiti destinati ai bambini di età inferiore ai 10 anni. Spiace aver dovuto negare l’accesso alle oltre 2mila persone che attendevano pazientemente il proprio turno dietro i varchi di accesso ma i posti disponibili erano davvero pochi. Speriamo di ritrovarli tra i nostri ospiti sabato grasso 5 marzo e domenica 13 marzo, con ancora più biglietti

disponibili, 4200 per la precisione, anche grazie alla possibilità di acquisto on line tramite la piattaforma TichetLive, raggiungibile dal sito web del Carnevale Canturino (www.carnevalecanturino.it) già da mercoledì 2 marzo".

La prima sfilata: i carri

Ad aprire il corteo dei carri allegorici, com’è buona tradizione da rispettare, è stato Truciolo, maschera storica del carnevale e della città di Cantù. Ha guidato la parata artistica la Academy Parade band di Caronno Pertusella. Poi è toccato al carro dei Buscait, sodalizio che ha conquistato il primo posto nell’edizione 2019 del Carnevale Canturino. “Giro giro tondo… Non fateci cadere il mondo!” è il tema che proposto ai potenti della Terra. Le coreografie sono state curate dalla Scuola di danza “Lady Anna” di Cantù.

A seguire immediatamente l’allestimento dei Lisandrin, tutti insieme a bordo del loro carro “Il can can lo

facciamo noi”. Con gli Amici di Fecchio ancora ci si muove sul tema della satira politica, con “Ralph Spaccatutto”, un carro che si beffa dei nostri politici. Anche questo carro è stato accompagnato dalle danze

sfrenate della Scuola di ballo “La danza” di Cantù.

La Maschera, invece, ha spostato per un istante l’attenzione sulle tematiche ambientali. L’installazione che

hanno realizzato gli amici di questo gruppo punta a diventare un manifesto ecologico a favore del riciclo e si presenta con l’accorato appello “Riciclare rende più bello il mare”.

Anche i Bentransema si sono orientati sullo sberleffo simil-politologico. “Tra gallo e galletti, siamo sempre più poveretti”: tutti vogliono comandare sul popolino tartassato, ogni giorno sempre più a bolletta. Le bravissime ballerine della Scuola di danza “Colisseum” di Cantù, oltre ad animare il corso del loro carro, hanno inscenato anche una coreografia sul tema della pace.

Al ritmo dei passi di koala di peluche, le ragazze di “Newenergy Arosio Fitness Dance” hanno ontrodotto il

tema di attualità ecologico-ambientale. Infatti, con l’arrivo di “Al fuoco!”, il carro che Il Coriandolo ha voluto presentare al grande pubblico, nato in collaborazione col maestro viareggino Emilio Cinquini, è giunta forse la più iconica tra le installazioni in competizione e la sua denuncia non passa, di certo, inascoltata. I grandi polmoni verdi della Terra soccombono alle fiamme. Sapremo accorrere in aiuto al nostro Pianeta?

A chiudere la sfilata sono stati estratti i Baloss. “L’inquinamento… Il virus dei mari” torna di nuovo sul tema ambientalistico e sul registro della preoccupante situazione ambientale nella quale il nemico da sconfiggere è la plastica, la cui ingente quantità sta avvelenando tutti gli ecosistemi del Pianeta. Coreografie a cura di “Dance Academy & Musical School” di Cantù