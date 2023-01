Capodanno sul lago di Como: le immagini dello spettacolo di fuochi d'artificio

Una pioggerella sottile ha in parte rovinato i programmi di quanti avevano pensato di festeggiare in riva al lago attendendo la mezzanotte per il tradizionale brindisi di Capodanno. Nonostante il meteo (con temperature, però, insolitamente superiori agli anni scorsi) in molti non hanno rinunciato a vedere lo spettacolo pirotecnico. Uno spettacolo molto semplice e sicuramente meno eclatante di quelli a cui si era abituati a Como.

I festeggiamenti si sono svolti senza spiacevoli imprevisti. I vigili del fuoco hanno effettuato una decina di interventi ma in nessun caso si è trattato di gravi emergenze. Solo qualche cestino bruciato (come in via Dottesio a Como) o qualche botto di fine anno che ha destato preoccupazione per un principio di incendio subito domato.