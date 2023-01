L'incantevole Capodanno del Palace Hotel di Como: un salto nel passato, poi un balzo nel futuro

Uno spettacolo di Capodanno davvero incantevole quello andato in scena al Palace Hotel nella notte di San Silvestro. Per salutare l'arrivo del 2023 e dire addio al 2022, la nota struttura alberghiera di lusso ha organizzato qualcosa di speciale, a cui hanno potuto assistere non solo gli ospiti dell'hotel. Titolo dello spettacolo era Renaissance, rappresentativo del tema della serata: un passaggio dall'antico passato al futuro.

Cinque figuranti in abiti di primo Ottocento hanno dapprima presenziato immobili come statue per poi interagire con gli ospiti. A fine di ogni portata della cena che si è tenuta nella splendida Sala Magna uno spettacolo di cinque minuti ha rallegrato la serata. Prima una commedia di mimi, poi due coppie che hanno ballato per due volte lo swing e il charleston. Infine, le invasioni lunari con trampoli e costumi illuminati. Alle 23.15 la festa si è spostata in esterna per lo spettacolo delle Crystal, con ali e trampoli in attesa della mezzanotte.