Cantù Beer Garden, due lunghi weekend di festa al parco del Bersagliere

Cantù Beer Garden è un festival di tre settimane (dal giovedì alla domenica) creato per regalare momenti di allegria e spensieratezza a grandi e piccini. Alla spina troverete 12 birre artigianali italiane di primissimo livello selezionate da Paneliquido, con i brand più importanti della scena nazionale. Cantù Beer Garden non sarà una semplice festa della birra perchè per Paneliquido la birra è sacra.

Troverai oltre 12 stili di birra diversa (Pils, Helles, IPA, Double IPA, Blanche, Weizen, Bock, Triple, Stout, Saison, ecc ecc) con la speciale promozione a 5€ per tutte le birre medie. A giusto corollario della proposta birraria avremo punti ristoro allestiti da cucine di strada selezionate e attente alla qualità del prodotto. Ogni sera ci saranno intrattenimenti musicali in uno speciale corner di carattere semi\acustico. Spazi verdi, aree relax e aree bimbi vi porteranno in un’altra dimensione, lontano dal caos della vita quotidiana dove potrete vivere il piacere di bere la migliore birra artigianale in totale tranquillità. Il primo Giardino della Birra di Cantù è finalmente realtà! dall’11 al 21 Maggio 2023 (Per tre settimane dal Giovedì alla Domenica) al Parco Del Bersagliere, via Como, Cantù (CO).

? 12 birre artigianali alla spina a rotazione selezionate da Paneliquido, specialisti del settore Craft Beer Festivals

? Cucina Street Food top level

? Live music e DJ set

? Aree Relax con ampi spazi verdi e oltre 400 posti a sedere

? Area Bimbi attrezzata



l tap list sarà annunciata in avvicinamento all’evento

– HOT AMERICAN BBQ ( Hamburgers, Panino Pulled Pork, Hot Dog, Panino con la Porchetta, Fritti)

– LA CASSOEULA DEL TOGN (panino con la cassoeula, taglieri, polentine in varie ricette

– NACHOS A NASTRO (base nachos con varie ricette all’italiana) – novità assoluta e primo evento ufficiale!

– GNOC E LAMBROSC (Cucina Romagnola originale con tortellini freschi, gnocco fritto, affettati e formaggi originali della Romagna)

* ogni cucina prevede anche un menù vegetariano e vegano

Gli artisti saranno annunciati in avvicinamento all’evento

Il Parco “Del Bersagliere” si trova in via Como ed è un luogo storico di incontri, di feste e di animazione storico della città di Cantù.

I – dall’11 al 14 Maggio

II – dal 18 al 21 Maggio

dal giovedì al sabato dalle 18.00 alla 1.00 e la domenica dalle 18.00 alle 23.00

? Evento Plastic Free (Paneliquido utilizza solamente bicchieri e stoviglie biodegradabili)

Aiutaci ad arrivare a zero spazzatura: portalo ad ogni evento Paneliquido ed aiutaci ad eliminare l'usa e getta entro il 2025.

Speciale promo Bicchiere in omaggio se acquisti il kit degustazione a 10€ con 5 degustazioni comprese.

? Gli amici a 4 zampe sono sempre ben accetti a tutti gli eventi Paneliquido, confidando nell’educazione dei loro padroni.

? Ingresso Gratuito

? prenotazioni non richieste, venite direttamente all’evento. Per feste di compleanno, grandi gruppi ecc è consigliata la prenotazione al 3351664324