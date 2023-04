Il magico mondo delle caramelle a 30 minuti da Como: quanto costa entrare da Candy World

Amate da tutti, grandi e piccini, le caramelle sono simbolo di felicità, buonumore e spensieratezza. Chi non ha mai sognato di immergersi in un mondo fatto interamente della loro iconica dolcezza? Proprio qui protrete, per esempio, "nuotare" in una piscina di marshmallow e tornare bambini e le atmosfere fiabesche tratteggiate di dolcezza con lollipop e la casetta di pan di zenzero.

Ha aperto a IL CENTRO di Arese (30 minuti di macchina da Como), Candy World Experience, uno spazio esperienziale dove le caramelle si trasformano in allestimento, creando un percorso immersivo che abbraccia tutti i sensi. Dalle creatrici dallo straordinario successo del Museum Of Dreamers - Giulia e Elena Sella di Postology - nasce un divertente e coinvolgente nuovo progetto che offre un’esperienza unica e senza precedenti, tra lollipop giganti, incredibili ambienti scenografici, una grande piscina con marshmallow in cui immergersi e tanto altro ancora.

Si tratta di una mostra suggestiva dedicata al mondo delle caramelle, che coinvolge ed emoziona con 12 installazioni pensate per sorprendere i visitatori e trasportarli in un universo dolce e magico, dove tutto è possibile. L'exhibition è dedicata ai “candy lovers” di ogni età e unisce il divertimento all'esperienza, offrendo ai visitatori degli ambienti immersivi con cui interagire tra caramelle e tecnologia, con un approccio phygital multisensoriale.

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria della mostra e tramite il sito: i biglietti vanno da 10 euro per il ridotto a 14 euro intero per i festivi, il venerdì e la domenica. Inaugurata il 14 aprile la mostra andrà avanti fino al 12 luglio.

I biglietti

INTERO Lun-Gio 12€

INTERO Ven-Dom e festivi 14€

RIDOTTO Lun-Gio 10€

RIDOTTO Ven-Dom e festivi 12€

BAMBINI 4-10 Lun-Gio 8 €

BAMBINI 4-10 Ven-Dom 10€

BAMBINI (0-3) Gratis

Le installazioni

Lollipop Forest & Candy House

Un percorso immersivo fatto di lollipop e caramelle giganti porterà i visitatori alla Candy House, installazione artistica che riprende la tipica casetta di pan di zenzero delle favole in chiave pastel.

Sweet Playground

Delle incredibili installazioni a tema candy con cui sia i più piccoli che i più grandi potranno interagire e divertirsi.

Bubblegum Room

In questo ambiente immersivo i visitatori potranno interagire con le bubblegum e vivere in prima persona l'installazione.

Marshmallow Pool

La grande piscina di marshmallow permetterà ai visitatori di immergersi a pieno nella dolcezza di Candy World!

Gummy Bear Tunnel & Virtual Room

Un’installazione artistica che nasconde un'experience da sogno, che porterà i visitatori in un mondo magico e surreale.

Candy Stickers Home

In questa stanza scenografica i visitatori contribuiscono all'allestimento, posizionando gli stickers dove preferiscono e diventando parte attiva dell'experience.

Sweet Dreams

Tra soffici nuvole, cuscini pastello e peluche a forma di candy, Sweet Dreams porterà i visitatori in un mondo sognante, fuori dal tempo e dallo spazio.

Candy Art Gallery

Chi ha detto che le caramelle non possano diventare opere d'arte?

Visitando la Candy Art Gallery si possono scoprire le opere più iconiche reinterpretate in chiave candy!

Confetti Castle

Un morbido castello dove circondarsi di coriandoli colorati!