Torna il campo delle zucche: la magia per grandi e bambini fino al 31 ottobre

Un campo di zucche per vivere i colori e le sfumature d'autunno in un luogo incantato ai piedi del lago di Annone. Ha aperto il 18 settembre il Campo di Zucche all'interno del Campo dei Fiori Galbiate, nato da un progetto di Cristina Tosi. L'area - a ingresso gratuito e su prenotazione (con green pass obbligatorio) - sarà accessibile fino al 31 ottobre.

Il campo di zucche sarà aperto dalle 16 alle 18.30 dal lunedì al giovedì mentre nel weekend - venerdì, sabato e domenica - dalle 9.30 alle 12.30 e poi dalle 14 alle 18.30. E' possibile prenotare a questo link https://www.eventbrite.it/.../biglietti-campo-di-zucche...

Come arrivarci da Como

Qui la cartina di Google Maps per raggiungere il campo. Sono 25,4 Km da Como città.

Per chi arrivasse dall'erbese il percorso piu' veloce è questo ( 15 chilometri circa).

"Un divertentissimo pumpkin-patch sulle rive del lago di Annone. A fine giornata anche il cielo ed il lago si colorano di arancio e rosso regalando tramonti mozzafiato. Tantissime varietà "dimenticate" di zucche mangerecce dal gusto unico e prelibato per squisiti piatti e fantastiche torte. Zucchette ornamentali di tutte le forme e colori per portare i colori dell'autunno nelle vostre case e per bellissimi centro tavola. Un cornice unica per scattare fotografie meravigliose per rivivere e ricordare momenti speciali. Per i bimbi una fantastica caccia al tesoro nel campo di zucche decorate a mano con buffe faccine e laboratori di decoro della zucca ... per portare a casa un capolavoro tutto loro. Un mondo di magia tra fantasmi, scheletri, ragni e tante nuove sorprese per "scatenare " la fantasia di grandi e piccini per trascorrere un' indimenticabile giornata all'aperto in mezzo alla natura" spiegano gli organizzatori.