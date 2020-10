La Classe 1970 festeggia al Lido di Bellagio

Sabato 10 ottobre la Breva70, Classe 1970 della benemerita Stecca di Como, organizza la sua prima cena benefica nella splendida cornice del Lido di Bellagio. Si tratta del primo evento in cui i coscritti e gli amici si ritrovano per festeggiarsi in quest'anno del cinquantesimo, con la finalità di fare del bene. Una festa tutta ispirata alle atmosfere degli anni ‘80, che servirà a supportare le finalità della Fondazione Scalabrini: per presentarla sarà ospite la Presidente, neo Cavaliere della Repubblica, Francesca Paini.

Sarà una serata leggera, sulle note delle canzoni anni 80 selezionate dalla squadra della Deejay History. E si potrà conoscere come contribuire al progetto di abitazione temporanea che è stato identificato dalla Classe 1970. Per l’occasione è stato pensato un menù anni 80, curato dal ristorante Silvio. Su richiesta sarà disponibile un menù per vegetariani o celiaci. Ingresso a Euro 40. Per informazioni e prenotazioni tavoli, scrivere a LaBreva70@gmail.com.