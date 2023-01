Borghi del Lago di Como, Onno: all'Epifania torna il presente vivente

Anche quest’anno il 6 gennaio la Stella Cometa si fermerà a Onno per illuminare la quinta edizione del Presepe Vivente di Onno, evento organizzato dalla Parrocchia S. Pietro Martire di Onno che vede il coinvolgimento di circa 100 persone non solo tra attori e figuranti, ma anche tra personale tecnico e volontari, provenienti anche dai paesi vicini.

In un’atmosfera unica, numerosi personaggi animeranno il centro storico del paese portando in scena i mestieri delle antiche botteghe artigiane, grazie all’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi originali come telai per la tessitura, banchi per calzolai, attrezzi della vita quotidiana di allora. Un percorso animato da circa 20 ambientazioni porterà il visitatore a raggiungere la grotta della Natività, percorrendo vicoli incantevoli dove si potrà sostare per una bevanda calda e per le visite di quello che si può considerare oltre ad un presepe un vero e proprio museo della vita contadina.

Vi aspetta un vero e proprio salto nel tempo fino alle radici del comune tra suoni, profumi, sapori della tradizione artigianale ed agricolo – pastorale locale. Insomma un evento che accompagnerà ad ogni passo il visitatore in un viaggio a ritroso nel tempo e che permetterà di scoprire angoli nascosti e meno visitati di Onno, piccolo borgo sul Lago di Como.

Programma:

Ore 14.30 apertura presepe con partenza da vicolo Pescatori

Ore 16.30 benedizione dei Bambini

Ore 16.45 Tombolone presso il salone dell’Oratorio

Per informazioni

presepeviventeonno@gmail.com

https://www.facebook.com/presepeviventeonno

https://www.instagram.com/presepeviventeonno/