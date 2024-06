Il Birrificio di Como compie 20 anni: ecco come festeggerà

Il Birrificio di Como spegne 20 candeline! Era appena iniziato il nuovo millennio quando questo locale aprì i battenti, dopo due anni di lavori di ristrutturazione sull’ex complesso serico della Fisac. L’apertura era così attesa che il 1° luglio cittadini e turisti fecero la coda per provare le novità portate dal ristorante: le birre artigianali prodotte del mastro birraio Andrea Bravi e le specialità gastronomiche adatte a ogni palato. L’affluenza fu così al di sopra delle aspettative, che dopo il primo mese di apertura la proprietà decise di chiudere per due settimane: era finita la birra.

A vent’anni da quel giorno, il Birrificio di Como festeggia gli ospiti di ieri, oggi e domani con una serie di iniziative dedicate al mondo della tradizione brassicola, oltre a riportare in vita dei classici della cucina dei primi anni duemila.

Le iniziative del Birrificio a luglio e agosto

Dal 24 giugno tanti gli eventi e le iniziative per celebrare i 20 anni: la visita all'impianto di produzione, per scoprie il mondo delle craft beer. Insieme al mastro birraio, potete scoprire come realizzare una birra fatta in casa, attraverso un tour dell’impianto, una dimostrazione con cotta al tavolo e una degustazione finale di 5 birre artigianali. I veri appassionati potranno passare un’intera giornata accanto al mastro birraio, accompagnandolo durante la preparazione della cotta di una birra artigianale.



Per l’occasione si potrà anche gustare una birra di ben 20 anni: la Baluba Riserva 2004, che il mastro birraio ha tenuto in serbo per quindici anni nella cantina del birrificio, chiusa in un tank al riparo dall’aria. Imbottigliata in occasione dell’anniversario, verrà proposta ai clienti del ristorante e sarà sicuramente apprezzata da chi ama le birre da meditazione. Si tratta di una birra scura doppio malto aromatizzata con frutta ed erba ruta, caratterizzata per le spiccate note di Marsala, dovute alla lenta ossidazione che ha subito negli anni. Il programma completo delle iniziative e le modalità sul sito ilbirrificio.it.