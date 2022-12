A Rock Pub di Erba arriva Birra & Vinile, tutto il programma

La 4° festa del vinile di Erba (CO), sempre nel nostro amato e rock'n'roll Pub Centrale - edizione natalizia del Vinyl&Brew. Quintali di dischi, memorabilia, merchandise e deejays a rotazione, con giradischi sempre accesi e roventi. Presentazione del libro "Allman Brothers Band: i ribelli del Southern Rock" e incontro con l'autore Mauro Zambellini.

Naturale evoluzione del vecchio Rock Pub Centarle di Lurago d'Erba, storico locale della Brianza, che in 21 anni di attività ha promosso la diffusione dell'underground musicale,in tutti i generi e sottogeneri del rock e del metale e che è stato il punto di ritrovo di diverse generazioni di rocchettari, il CENTRALE si ripresenta ora ad Erba in una location più ampia per dare spazio anche alla musica live,senza snaturare la sua essenza underground. Nella nuova location in via Cascina Calfornia ad Erba il Centrale si propone come uno dei pochissimi locali rimasti a dare un enorme spazio alla musica LIVE.

Con oltre 3 eventi ogni settimana in pochissimo tempo il Centrale ha dato spazio a moltissime band provenienti dall' underground della scena musicale , spaziando tra i vari generi del metal e del rock in generale , al punto che il nostro palco calpestato da centinaia di musicisti,dimostra già un aria vissuta degna dei club più datati.

Inoltre grazie alla elevata qualità tecnica della propria strumentazione il Centrale è in grado di ospitare eventi di alta caratura , è infatti stato scelto come location da band rinnomate del settore e si propone nel futuro di continuare ad alzare il livello della propria programmazione, tutto questo per dare a tutti voi fanatici del genere un vero punto d'incontro dove la musica è l'unica cosa che conta!

