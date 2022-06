Una domenica di benessere nel parco di Villa del Grumello

Una giornata ricca di appuntamenti dedicati alle discipline energetiche olistiche, con pratiche dall’alba all’imbrunire. Il Parco del Grumello, con le sue essenze e gli sguardi sul lago, si conferma luogo di rigenerazione individuale e collettiva, dove coltivare l’energia ed entrare in sintonia con se stessi, gli altri, l’ambiente di cui si è parte.

Un’occasione di incontro e di approfondimento per i praticanti esperti e di sperimentazione per i neofiti: tutti potranno scegliere tra diverse discipline, scoprire pratiche, approfondire la conoscenza anche attraverso incontri “teorici”. Pratiche di yoga innanzitutto, in omaggio alla vicina giornata mondiale ad esso dedicata, ma anche shiatsu, qi gong, biofood e musica. Un’occasione originale per attraversare il Parco con lentezza ed entrare in contatto con gli edifici storici del Grumello. A suggello dell’esperienza, l’aperitivo olistico al Ristoro aromatico e spontaneo del Grumello (L’Ape Breva) con musica a tema dal vivo.



Domenica 19 giugno 2022

Pratiche di energia nel Parco del Grumello, dall’alba all’imbrunire

Giornata dedicata alle discipline olistiche in occasione dello Yoga Day

ore 6-7,30 - Villa del Grumello

Raja Yoga all’alba*

Massimo Lozzi

ore 8-9 - Serra del Grumello

Vibrazioni di vita. Respiri e Campane Tibetane*

Guglielmo Bianchi & Sonia Zappa

ore 9,30 -10,45 - Ritrovo all’Hortus Plinii

A Piedi Nudi nel Parco. Yoga itinerante*

Giorgia Grisoni

ore 10,30-11,30 - Ritrovo al grande cedro

Stiramento dei Meridiani principali- Keiraku Taiso*

Pratica shiatsu itinerante per il riequilibrio

dell’energia nel nostro corpo.

Kyle Johnson e Simona Sabia - Associazione Hakusha Como

ore 11,30-13 - Villa del Grumello

Percorso esperienziale sulla relazione sonora*

Massimiliano Anfuso

ore 14.30 -15.45 - Alla Canphora, Parterre Serra del Grumello

Introduzione agli Yoga Sutra di Patanjali*

Massimo Lozzi

ore 16.00-17.15 - Serretta del Grumello

La gestualità della vita. Yoga Posturale.*

Donatella Comin

ore 17.30-18.30 - Cedro del Grumello

La fioritura nelle arti d’Oriente*

Pratica di taiji quan e qi gong per adulti e giochi marziali

per bambini e ragazzi (6-17 anni)

Con il Maestro Roberto D’Agostino e staff Studio il Girasole, arti d’Oriente

ore 18.30-19.45 - Serra del Grumello

Hatha flow.

Pratica che esplora gli otto rami dell’Ashtanga Yoga di Patanjali*

Ottavio Scotto di Luzio

ore 18.30 - Cedro del Grumello

Aperitivo olistico

Concerto con Caipi Sutri Trio, con Luca Russo, bansuri e Flavio Minardo, sitar e chitarra, Cinzia Bavelloni – voce e tampura.

Al Ristoro aromatico e spontaneo del Grumello, L’Ape Breva

Ingresso al concerto con inclusa prima consumazione euro 12

Prenotazioni: La Breva +39 328 4433871

Per le pratiche si consiglia abbigliamento comodo e di portare un tappettino o telo. Al momento dell’iscrizione è richiesta la compilazione e sottoscrizione di un modulo di scarico responsabilità.

Info e prenotazioni