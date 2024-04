Bellezze Interiori, musica e arte nei giardini segreti di Como

Una crociera sul lago alla scoperta di misteriosi resti romani, degustazioni di cioccolato e gli ormai consolidati concerti di artisti internazionali: anche nel 2024 giardini e luoghi segreti di Como prenderanno vita grazie al ricco programma di eventi e aperture straordinarie del Festival Bellezze Interiori.

Novità principale della sesta edizione della rassegna organizzata dalla cooperativa sociale Tikvà è un ricco “Fuori Festival” tra il lago e la provincia, che proporrà quattro eventi esclusivi a fare da contorno al confermatissimo weekend comasco. In totale saranno 20 le location coinvolte, con un calendario di 40 appuntamenti fra concerti, visite guidate, degustazioni, laboratori e mostre che impegnerà tutti i weekend del mese di maggio.

Il cuore del Festival resterà la due giorni nel centro storico di Como, in programma il 18 e 19 maggio. Il pubblico potrà accedere a ben 14 giardini aperti per l’occasione, compresi gli splendidi pensili di Via Volta e alcune novità assolute come l’elegante giardino di Villa La Gallietta e la terrazza panoramica del Novocomum. Ad animare le location saranno oltre 30 eventi di grande musica italiana e internazionale sotto la direzione artistica di Andrea Parodi: artisti del calibro di James Maddock, Brian Mitchell, Sulutumana, Jesper Lindell, Eileen Rose, Richard Lindgren, Lorenzo Monguzzi si esibiranno nei giardini e nelle corti del centro storico per i visitatori che come sempre, potranno muoversi liberamente tra location ed eventi grazie al braccialetto identificativo. A contorno, i consueti appuntamento con la pratica yoga, i laboratori per bambini e le visite guidate in collaborazione con diversi enti territoriali tra cui la Pinacoteca Civica.

Per quanto riguarda gli eventi Fuori Festival, gli appuntamenti iniziano sabato 4 maggio con un esclusivo evento inaugurale in uno splendido giardino privato affacciato sul lago, per proseguire venerdì 10 maggio presso l’incantevole spazio vista lago dell’ex Asilo Maria di Griante. Sabato 11 maggio la rassegna si trasferirà nelle corti antiche del borgo di Rovenna a Cernobbio, per poi chiudere sabato 25 maggio presso l’elegante giardino di Villa Argenta a Figino Serenza con il concerto del cantautore inglese David Ford. Ciascuna delle aperture sarà animata da uno o più eventi musicali promossi in collaborazione con artisti e associazioni culturali dei territori.

In coerenza con la mission del progetto, anche quest’anno Bellezze Interiori coinvolge circa 100 giovani studenti under 18 provenienti da cinque istituti scolastici del territorio. Per ragazzi e ragazze il Festival è infatti l’occasione di partecipare da protagonisti al processo organizzativo e alla realizzazione di un evento culturale di rilievo, misurandosi con la valorizzazione del territorio e dei propri talenti.

“Bellezze Interiori continua a credere nella cultura come leva per l’inclusione e la coesione sociale - spiega Sara Ielpo, responsabile del progetto per la cooperativa Tikvà - Ci piace sottolineare come il festival sia frutto di un processo che coinvolge tutta la comunità, dai proprietari dei giardini ai ragazzi, passando per le istituzioni e i partecipanti. Per questo, abbiamo deciso di aprirlo ulteriormente alla partecipazione della cittadinanza attraverso una modalità finora inedita“.

Già, perché all’appello degli eventi “Fuori Festival” manca un tassello: un secret event esclusivo che sarà lanciato a sorpresa sui canali del festival per promuovere una raccolta fondi a sostegno del progetto. Grazie alla disponibilità di Como Classic Boat, i primi 25 donatori saranno i passeggeri esclusivi di una crociera a bordo della storica Vaporina costruita dal Cantiere Riva, per una visita guidata alla scoperta dei misteriosi resti romani di Villa Val Scura. Maggiori dettagli sul secret event verranno rilasciati a tempo debito.

Intanto già da domani, giovedì 18 aprile, saranno disponibili in prevendita tutti i biglietti per il Festival Bellezze Interiori 2024. La formula prevede un unico biglietto cumulativo che partirà dalla cifra di 20€ o la possibilità di acquistare l’ingresso alle singole giornate. Per maggiori informazioni e acquisti, tutto sul sito del Festival alla pagina: www.bellezzeinteriori.it