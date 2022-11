Bellagio meravigliosa, ecco come sarà il Natale nella perla del lago di Como

Dopo Como e Cernobbio, anche la perla del Lario si prepara al suo Natale. Dal 3 dicembre una kermesse di luci e storie animerà Bellagio Meravigliosa, un evento che coinvolgerà cuori e menti offrendo agli abitanti e ai visitatori la possibilità di immergersi nelle storie legate alla cultura di Bellagio. Nel centro del Borgo, nel Parco Martiri della Libertà, si accenderà dall’8 dicembre l’installazione luminosa Living Trees, una realizzazione inedita in uno degli spazi pubblici della Perla del Lario, cuore verde tanto amato dai residenti quanto apprezzato dai tantissimi visitatori che passano di qui. La luce, simbolo del Natale, risplenderà nel giardino, ambiente peculiare del Centro Lago e di Bellagio, con un risultato unico che interpreterà al meglio l’originalità del territorio. L’opera è realizzata da Como Lighting, azienda dallo stretto legame con il territorio, partner creativo ed esecutivo del progetto, specializzata nella produzione di elementi illuminotecnici led ad alta tecnologia e a basso consumo.

Per tutto il mese di dicembre, le storie saranno protagoniste grazie alle passeggiate narrative che si svolgeranno nel Borgo e nelle frazioni di Bellagio, offrendo la splendida opportunità di scoprire degli angoli inediti di questo vasto territorio attraverso gli occhi e le storie di coloro che hanno vissuto in questi luoghi. L’11 dicembre l’itinerario sarà curato dall’associazione Sentiero dei Sogni che per l’occasione attuerà un percorso completamente nuovo. Nei Giardini di Villa Melzi si terranno delle aperture speciali con visite guidate.

Il 3 dicembre il lungolago si animerà grazie alle tradizionali iniziative natalizie, organizzate dalla Proloco di Bellagio, come l’accensione dell’albero di Natale, il villaggio di Babbo Natale e il mercatino degli hobbisti. Anche Civenna sarà allietata dai mercatini di Natale e dal tradizionale lancio dei palloncini domenica 10

dicembre. Numerosi saranno gli appuntamenti musicali. 10 dicembre la Bellagio Orchestra si esibirà nella chiesa di S. Giacomo. La corale Bilacus raddoppia gli appuntamenti con il concerto del 17 dicembre a Civenna e il tradizionale appuntamento la sera del 23 dicembre in Borgo. Ritorna anche l’attesa festa di Capodanno in Piazza della Chiesa la sera del 31 dicembre. Il 30 dicembre, presso la Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni, le sonorità della musica gospel coinvolgeranno il pubblico nel concerto dei The Gospel Times.

Le crociere serali nel Centro Lago saranno l’occasione perfetta per ammirare i borghi illuminati del Lake Como Christmas Light e le ville che hanno reso il Lago di Como celebre in tutto il mondo. Saranno disponibili l’8 dicembre, il 10 dicembre, il 1 gennaio e il 7 gennaio. La Torre delle Arti ospiterà la consueta mostra di Natale e l’esposizione “Sabbia su tela” dell’artista William Ernest Giacopini. Nella Chiesa di S. Giorgio sarà possibile ammirare delle icone moderne. Bellagio Meravigliosa è realizzato grazie a un significativo contributo assegnato dal bando #OgniGiorno in Lombardia, che premia e sostiene eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde, e dal contributo del Comune di Bellagio. La manifestazione è organizzata da Promobellagio, associazione degli operatori turistici di Bellagio, grazie all’indispensabile supporto delle Associazioni del territorio bellagino, tra cui la Pro Loco, la Pro Loco di Civenna, il Centro Culturale Biblioteca Bellagio, l’Associazione Torre delle Arti, la corale Bilacus, la Polisportiva Alta Valassina, le Parrocchie di Bellagio e i Giardini di Villa Melzi.