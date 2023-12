Babbo Natale Airways con l'Aeroclub di Como

Anche quest'anno decolla l’iniziativa “Babbo Natale Airways”, proposta ai bambini comaschi dall’Aero Club Como. È bello vedere il paesaggio dall’alto, ma anche capire come si pilota un aereo. Il volo si svolge sui primi bacini del Lario e sulla città di Como e ricordiamo che è per un massimo di due bambini tra i 5 e i 12 anni con un solo adulto accompagnatore oppure per tre bambini. I voli si svolgeranno dalle ore 10 alle ore 16 nei giorni 8-9-10 dicembre, 16-17 dicembre, 23-24 dicembre e poi dal 27 dicembre tutti i giorni, eccetto Capodanno, fino a domenica 7 gennaio. Il contributo richiesto per ciascun volo è di 120 euro. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’Aero Club Como. info@aeroclubcomo.com