Babbo Natale Airways, in volo con l'idrovolante del Lago di Como

A Natale i bambini comaschi volano con la Babbo Natale Airways, per provare l’emozione di ammirare la città dall’alto e vedere come si pilota un aereo. L’iniziativa si svolgerà da sabato 10 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, inizialmente nel fine settimana e dal 23 dicembre tutti i giorni, esclusi Natale, Santo Stefano e Capodanno e il giorno 11 dicembre per eventi sportivi nell’area dello stadio.

Gli idrovolanti saranno condotti da un pilota speciale che vestirà i panni di Babbo Natale. I posti a bordo, oltre al pilota, sono destinati esclusivamente a due bambini tra i 6 e i 12 anni e un accompagnatore.

Contributo: bambini 30 €, accompagnatore 40 €. L’esperienza di vedere dall’alto i luoghi in cui si vive è altamente formativa e appagante e fa conoscere ai bambini comaschi una realtà unica in Europa, oltre che la più antica nel mondo nel settore.

Prenotazione obbligatoria solo via mail a info@aeroclubcomo.com

Info su www.nataleacomo.it