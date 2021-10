Aperitivo con i Baloss del '71: all'Arte Dolce Lyceum esposte la Stecca e la Rosa d'Oro originali

Curiosa e interessante esposizione al bar pasticceria Arte Dolce Lyceum di via Cesare Cantùa Como: in vetrina sono esibite la "stecca" e la "rosa d'oro" originali (rispettivamente del 1959 e del 1974), simboli della nota associazione La Stecca. Per inaugurare l'esposizione è stato organizzato un aperitivo che si terrà all'Arte Dolce alle ore 19 del 27 ottobre 2021 e sarà rivolto a tutti i coscritti e non.

