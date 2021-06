Alserio, arriva la sagra regionale pugliese: ecco quando

Dal 15 giugno tornano sagre e fiere e anche in provincia di Como i primi eventi gastronomici non si fanno attendere. Il 26 e 27 giugno a Alserio arriva la sagra regionale pugliese. Orecchiette, formaggi e taglieri tipici della Puglia direttamente in via Giovanni XXIII presso la struttura polivalente. La sagra è organizzata dalla Pro Loco che informa anche che, in caso di partitone dell'Italia, il match sarà proiettato e che domenica 27 giugno poco distante ci sarà anche il mercatino dei sapori (dalle 8 alle 18). Insomma non sembra mancare proprio nulla. È necessaria la prenotazione al numero 392 0076871. Sabato 26 giugno ristorante della sagra aperto per cena a partire dalle ore 19. Domenica 27 il ristorante aprirà a partire dalle 12.