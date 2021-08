Lake Como Summer Light Cruise: tutto esaurito per la prima crociera

Tutto esaurito per la prima grande crociera alla scoperta dei Borghi illuminati nell’ambito del progetto Lake Como Light ideato e promosso da Consorzio Como Turistica e sostenuto da Amici di Como per conto di 34 comuni del lago da Como e Lecco. Un importante progetto in continua crescita che potrà ampliarsi ulteriormente con il coinvolgimento di altre location pronte a sposare questa iniziativa nata nel 2018 per la creazione di un itinerario di luce unico nel suo genere

Tre le crociere organizzate dalla Navigazione Laghi che ha deciso di sperimentare con il sostegno anche della Camera di Commercio di Como-Lecco questa nuova formula per il rilancio del turismo del territorio.

Solo 10 giorni fa a Villa del Grumello alla presenza dell’assessore al turismo di Regione Lombardia, Lara Magoni, i protagonisti di questa nuova iniziativa avevano lanciato il nuovo progetto. Un modo integrato di promuovere il turismo e le proposte culturali delle dueprovince che ha trovato pieno appoggio dal PIC e Lario Fiere. Il distretto culturale ha infatticontattato e raggiunto le strutture alberghiere per proporre ai turisti l’esperienza mentre la redazione del sito ww.lakecomo.is ha implementato la campagna sul web (per info: info@lakecomo.is).

Le prossime crociere per vedere i borghi illuminati sono:

- 3 settembre – ramo di Lecco partenza da Bellagio ore 21.00, poi tappa a Varenna e Lecco e ritorno.

- 24 settembre – ramo di Como partenza da Como ore 20.45, poi tappa a Tremezzo e ritorno.

L'app

L’intero itinerario dei 34 borghi che aderiscono al progetto è raccontato da una app realizzata da Consorzio Como Turistica e disponibile per le piattaforme Android e IOs, e scaricabile gratuitamente dalle piattaforme PlayStore e AppleStore. Sfruttando la geolocalizzazione satellitare l'App manderà degli alert quando ci si avvicina ad un punto interessato dall'itinerario luminoso. Sarà possibile poi visualizzare le immagini, le descrizioni e la storia della location. Inoltre in una sezione sempre aggiornata vengono inseriti gli eventi presenti nei comuni del Lake Como Light, gli itinerari e altre informazioni e link utili per il turista.