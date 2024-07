A-Real, a Como una serata esplosiva ricca di musica, street food e divertimento

Ecco la II edizione dell’evento dedicato ai più giovani: all'Arena del Teatro Sociale per il Festival Como Città della Musica avrà luogo A-Real, una serata esplosiva ricca di musica, street food e divertimento. Tornano infatti le ragazze di SFM srl, società che organizza eventi sul territorio comasco per Under 30, con un one-day festival in cui il pubblico potrà godere di attività all’interno dell’arena in attesa della ricca scaletta musicale che coprirà tutta la serata. Un evento a partire dalle ultime luci Della giornata fino a tarda serata in cui vivere tutte le emozioni di un festival estivo. Street food, mercatini, attività e musica non mancheranno in una serata indimenticabile nel centro storico della città. Presto verranno annunciati gli artisti. Un’occasione imperdibile per celebrare la stagione estiva nell’Arena di un teatro con divertimento assicurato.

sabato, 13 luglio 2024

A-REAL

A cura di SFM