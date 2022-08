Lago di Como, torna il Festival di Alessandro Martire: tutte le date

Il lago di Como, e non solo, protagonista del Lake Endless Joy Festival dal 20 agosto fino alla fine del mese. Dieci giorni di musica e natura tra Cernobbio, Madesimo, la Valle Intelvi e la vetta del Monte Bisbino. Come riporta anche Ansa.it, il festival è ideato e diretto dal pianista e compositore Alessandro Martire. La prima tappa sarà il 20 agosto a Montespluga con l'esibizione di alcuni inediti che faranno parte del suo prossimo album. Con lui la violinista francese Esther Abrami e il vincitore di XFactor 2017 Lorenzo Licitra, rispettivamente impegnati in una serata dedicata alla musica classica (25 agosto) e una alla musica pop (26 agosto) a Cernobbio.

Alessandro Martire torna sul lago di Como: le date del Lake Endless Joy Festival

20 agosto 2022 – Ore 15:00

OUTDOOR MOUNTAIN CONCERT con Alessandro Martire

Montespluga – Madesimo (Sondrio)

25 agosto 2022 – Ore 21:00

LAKE ENDLESS CLASSIC con special guest Esther Abrami

Piazza Risorgimento – Cernobbio (Como)

26 agosto 2022 – Ore 21:00

LAKE ENDLESS POP con special guest Lorenzo Licitra

Piazza Risorgimento – Cernobbio (Como)

27 agosto 2022 – Ore 15:00

OUTDOOR MOUNTAIN CONCERT con Alessandro Martire

Monte Bisbino – Cernobbio (Como)

28 agosto 2022 – Ore 11:00

INFINITY SOUND VILLAGE

Social Inclusion Village – Valle Intelvi (Como)

28 agosto 2022 – Ore 15:00

OUTDOOR MOUNTAIN CONCERT con Alessandro Martire

Valle Intelvi (Como)

30 agosto 2022 – Ore 18:30

OUTDOOR MOUNTAIN CONCERT con Alessandro Martire

AgriSenna – Senna Comasco (Como