74° Concorso Aslico per giovani cantanti lirici, al via le preselezioni in Europa e in America

Il Concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici arriva alla 74esima edizione, un appuntamento, atteso da molti giovani cantanti, che sempre numerosi si iscrivono per accedere ad audizioni e selezioni. Da sempre valutato da una giuria internazionale, che annovera sovrintendenti e direttori artistici di tutta Europa, negli ultimi 73 anni ha consacrato da Carlo Bergonzi ad Anita Cerquetti, da Angelo Loforese a Renata Scotto, da Luigi Alva a Piero Capuccilli, da Mirella Freni a Maria Chiara, da Giorgio Zancanaro a Katia Ricciarelli, da Carlo Colombara a Giuseppe Sabbatini, da Michele Pertusi ad Ambrogio Maestri, e negli ultimi anni da Gezim Myshketa a Serena Gamberoni, da Chiara Amarù a Carmen Topciu, da Federica Lombardi a Davide Luciano, da Teresa Iervolino a Enkelejda Kamani, da Giovanni Sala a Enea Scala, per citare solo alcuni dei tanti nomi, che videro, con il concorso AsLiCo, l’avvio di una brillante carriera.



162 gli iscritti per questa edizione

I candidati potranno presentarsi in una delle sedi dove si terranno le preselezioni, ovvero a Roma all’Accademia Filarmonica Romana, a Catania al Teatro Sangiorgi, a Pozna? presso il Grand Theatre e al Teatro Sociale di Como. Inoltre, per la prima volta il Concorso AsLiCo varca i confini europei e organizza una preselezione negli Stati Uniti d'America. È stata aggiunta una data di Preselezioni a Charlotte il 17 dicembre 2022 grazie ad una nuova partnership di AsLiCo con il Teatro Opera Carolina di Charlotte (NC), per la coproduzione de Die Zauberflöte. I vincitori dei ruoli dell’opera Die Zauberflöte saranno così coinvolti anche nelle recite che si terranno al Teatro di Opera Carolina nel mese di Aprile 2024.



Con una predominanza di italiani, sono numerosi i candidati provenienti anche da Ucraina, Spagna, Polonia, Turchia e Albania; diversi anche gli iscritti a livello internazionale, soprattutto dalla Cina, Russia, Giappone, e alcuni da Messico, Sud Africa, Georgia, Corea del Sud. Il più giovane candidato ha solo 20 anni. Passate le preselezioni, i candidati verranno a Como per le ultime fasi del Concorso: le eliminatorie si terranno giovedì 5 e venerdì 6 gennaio, mentre la semifinale sarà sabato 7 gennaio.



La finale, in programma al Teatro Sociale di Como per domenica 8 gennaio alle ore 15.30, è aperta al pubblico e ad ingresso libero. È aperta la distribuzione dei biglietti con posto assegnato presso la biglietteria del Teatro oppure online su www.teatrosocialecomo.it





La manifestazione si svolge d’intesa con il circuito di Opera Lombardia (Teatro Grande di Brescia, dal Teatro Ponchielli di Cremona, dal Teatro Donizetti di Bergamo, dal Teatro Sociale di Como AsLiCo e dal Teatro Fraschini di Pavia) e la Fondazione Teatro alla Scala di Milano, con il patrocinio del Ministero della Cultura e Regione Lombardia, con il sostegno di Fondazione Cariplo, in sinergia con il Comune di Como e la Società dei Palchettisti.