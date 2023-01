100 droni sul Lago di Como, uno spettacolo imperdibile

Cento droni di luce danzeranno nel cielo, una “prima” assoluta per la Lombardia, dono di Città dei Balocchi per la serata dell’Epifania. Lo skyline della Città di Cernobbio farà da sfondo ad uno show unico, offerto a residenti e turisti nello scenario straordinario di uno dei borghi più belli e coreografici del Lago di Como.

Un nuovo modo di fare spettacolo, mozzafiato ed emozionante, e soprattutto a impatto zero, sostenibile ed ecologico che, a differenza dei tradizionali fuochi artificiali, non produce inquinamento né chimico né acustico. L’evento è organizzato per la serata del 6 gennaio 2023 nell’ambito di Città dei Balocchi da Consorzio Como Turistica, Amici di Como, Comune di Cernobbio e Villa Erba.

Siamo abituati a pensare ai droni come sistemi utilizzati per scattare foto, fare riprese aeree oppure per monitorare determinate zone...ma sono molto di più.

Grazie alla collaborazione con Eagleprojects, Città dei Balocchi farà danzare nel cielo uno stormo di 100 droni luminosi e colorati che con il loro movimento e l’orchestrazione a tempo di musica, andranno a creare scenografie spettacolari ed emozionanti, in traiettorie sospese fra le stelle formando figure natalizie, scritte augurali di Buon 2023 e di invito alla Pace: un'operazione complessa che richiede un team esperto di ingegneri e tecnici.

La potente luce emessa dai droni sarà visibile principalmente dal parco di Villa Erba, ma si potrà apprezzare anche a distanza – come dal lungolago di Cernobbio. Verranno realizzati due show di alcuni minuti, uno alle ore 19.00 – in coincidenza con la crociera dell’Epifania organizzata dalla Navigazione Lago di Como - e uno alle ore 20.00.

La crociera dell’Epifania è andata sold out in pochi giorni e la motonave Orione partirà con oltre 300 persone a bordo. I partecipanti partiranno da Como con un percorso in navigazione fino al Centro lago per ammirare da una prospettiva unica i borghi illuminati nell’ambito del Lake Como Christmas Light. La crociera, animata dalle Streghe di Rovenna, farà una sosta nel ritorno davanti a Cernobbio per assistere dalla nave allo spettacolo dei droni luminosi. Al termine i viaggiatori potranno sbarcare al pontile di Villa Erba per una breve visita alla Città dei Balocchi.