Workspace Revolution: la cultura dei flexible office oltre le mura che li ospitano

In occasione dell’inaugurazione della nuova sede di Como, BELL Flex promuove il 13 aprile, “Uffici flessibili come driver di lavoro, contaminazione e rigenerazione urbana”, la tavola rotonda che porta la cultura dei flexible office oltre le mura che li ospitano. Un’indagine a più voci sull’evoluzione e trasformazione dei luoghi di lavoro. Si parlerà di uffici flessibili come nuova frontiera del work-life balance, ma anche luoghi di aggregazione, di cultura, di nuova dimensione delle aziende. Ed epicentro di sviluppo e rigenerazione di quartieri e territori per l’indotto che riescono a coinvolgere. L’evento si inserisce negli appuntamenti a palinsesto per il roadshow promosso da BELL Flex e iniziato a Varese il 28 febbraio. Prossime tappe Cagliari e Trieste.

L’incontro che BELL Flex organizza nella città di Como è, infatti, la seconda occasione di dibattito nell’ambito di una serie di incontri nati per portare la cultura dei flexible office oltre le mura che li ospitano. E oltre le metropoli, perché oggi più che mai sono le città secondarie, proprio come il capoluogo lariano, a trovare in questo modello di ufficio occasioni di crescita. I dati confermano che sempre più aziende sono diventate consapevoli dei benefici economici e sociali derivanti dal lavoro ibrido. Un modello in grado di generare risparmi sostanziali per la società e i suoi dipendenti, al di là delle dimensioni aziendali.

Diverse le personalità chiamate a riflettere sull’evoluzione degli spazi di lavoro e sul legame e l’impatto con rigenerazione urbana, territorio e servizi di innovazione aziendale. Insieme a Cesare Lanati, CEO di BELL Group che aprirà la tavola rotonda, interverranno: Mauro Mordini, country manager Italy e Malta di IWC plc; Alessandro Adamo, partner di Lombardini22 e Director di DEGW Italy; Mariarita Costanza, CEO e cofounder Everywheretew; Fiorella Crespi, Direttrice Osservatorio Smart Working – Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano; Alessandro Mele, Direttore Generale di Cometa e Mauro Baietti Vicepresidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Como e Project Manager di Sitec Srl. A moderare il dibattito Paola Dezza, vicecaporedattrice del Lunedì e responsabile del settore Real Estate per tutto il gruppo Il Sole24 Ore.

A Como, l’ufficio del futuro

BELL Flex e IWG (International Workplace Group) aprono le porte il 13 aprile al nuovo centro Regus Como di via Cecilio 2, il primo sviluppato e gestito direttamente da BELL Flex che, per celebrarne l’apertura, invita appunto ad una riflessione sull’evoluzione dell’ufficio nel contesto socioeconomico contemporaneo.

BELL Group, sette società dedicate alla filiera dello sviluppo e gestione immobiliare

BELL Group è una holding di aziende di servizi che si occupa di sviluppo e gestione immobiliare a Milano e su tutto il territorio nazionale. L’azienda, guidata dal CEO Cesare Lanati, è strutturata in sette diverse divisioni che offrono una gamma completa di servizi nel settore immobiliare. Realtà unica nel panorama italiano, per l’approccio innovativo e l’ampiezza di competenze, BELL Group nasce nel 2008 forte di una lunga esperienza familiare nella logistica per creare una società di sviluppo immobiliare e di servizi, in un settore in cui il rapporto con il committente si esauriva spesso nella consegna dell’immobile. L’ampia gamma di competenze specifiche proposte da un unico interlocutore consente di contenere costi e tempi, e di ottenere tutte le risposte alle richieste di committenti e tenant di edifici commerciali, uffici – anche temporary –, della logistica o residenziali. BELL Group si distingue per il carattere innovativo, sempre di più con una forte attitudine verso modalità progettuali sostenibili. Operare in termini green è una scelta precisa per il Gruppo: interprete di un’idea di sostenibilità ambientale focalizzata sul recupero e la riqualificazione, BELL Group ha tra i suoi obiettivi anche la sostenibilità del costruito per ridurre le pressioni ambientali dei suoi progetti. Questo è possibile integrando il concetto di “ciclo di vita” nella propria visione aziendale affinché più elementi possibili all’interno del progetto architettonico possano concorrere al minimo l’impatto ambientale, diretto e indiretto.