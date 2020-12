Como, il 2020 in pillole: un webinar per gli amministratori di condominio

ANACI Como (Associazione Nazionale Amministratori condominiali e immobiliari) ha organizzato un webinar intitolato Il 2020 "in pillole": un anno di leggi e sentenze in materia di condominio. L'appuntamento è fissato per lunedì 21 dicembre 2020 dalle 15 alle 18. Qui di seguito il programma della videoconferenza.

ore 15 - "Spunti brevi": intervengono rag. Rosaria Molteni, Presidente ANACI Como; dott.ssa Paola Parlati, Presidente Vicario del Tribunale di Como, avv. Vincenzo Spezziga, Presidente Ordine Avvocati Como

ore 15,20 "Condominio e Amministratore nelle sentenze della Cassazione 2020 – parte prima": interviene Antonio Scarpa, Consigliere Corte di Cassazione;

ore 16,20 "Condominio e Amministratore nelle sentenze della Cassazione 2020 – parte seconda": interviene Gian Andrea Chiesi, Consigliere di Cassazione addetto all’Ufficio Massimario e applicato presso le sezioni civili della Corte;

ore 17,20 "Condominio e Covid": interviene Alessandro M. Colombo, direttore Centro Studi ANACI Como;

ore 17,40 "Conclusioni": intervengono l'avvocato Eugenio Correale, Francesco Burrelli, Presidente Nazionale ANACI.

Iscrizione online gratuita solo tramite il seguente cliccando qui. Successivamente, si riceverà una e-mail di conferma per accedere al Convegno.