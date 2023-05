VISTA Lago di Como, crescita e sviluppo in nome della sostenibilità

Quello della sostenibilità è il filo conduttore che accomuna VISTA, la catena di boutique hotel 5 stelle lusso oggi presenti a Como e Verona, ma presto anche a Ostuni in Puglia, e tutte le altre strutture del Gruppo LarioHotels. Ne è conferma la redazione della prima Relazione di Impatto e Sostenibilità presentata oggi alla presenta di Bianca Passera e Luigi Passera, rispettivamente Presidente e Ceo della storica azienda alberghiera lariana che rappresenta oggi un esempio virtuoso per tutto il settore, non solo a Como e non solo in Italia.

Dal 2021 il Gruppo LarioHotels, proprietà della famiglia Passera, è diventato ufficialmente Società Benefit, assumendo una forma giuridica innovativa e virtuosa che integra nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, anche un impatto positivo sulla società e sulle persone, nonché sull’ambiente. Rispetto per le persone, impegno per la comunità, trasparenza del business, non spreco, cura per le risorse e per il territorio, sono i valori che da sempre guidano la mission del Gruppo, e che sono diventati una scelta permanente e parte integrante dello Statuto dell’impresa.

“Consapevoli dell’impatto che le nostre azioni hanno sull’ambiente che ci circonda - afferma Bianca Passera, Presidente di Lario Hotels - ci impegniamo a progredire nella rotta che ci ha guidato fin qui, mantenendo chiaro l’obiettivo di crescita economica e creando valore condiviso, sempre nel rispetto del territorio e della centralità della persona. Società Benefit ha proprio questo significato. Mettere nero su bianco il nostro impegno e mantenerlo in un’ottica di lungo termine, è un investimento certamente molto impegnativo, perché coinvolge tutti i livelli operativi dell’azienda, ma allo stesso tempo molto arricchente. La Relazione di Impatto che abbiamo presentato evidenzia aspetti importanti che sembravano scontati, mette in luce aree di miglioramento inducendoci a adottare soluzioni sempre più innovative e ci aiuta a dare concretezza alla nostra filosofia. Insomma, essere diventati Società Benefit è un importante stimolo a migliorarci in ogni campo".

“Siamo entusiasti del percorso che stiamo realizzando: con il brand Vista - ha aggiunto Luigi Passera, Amministratore Delegato di LarioHotels - abbiamo deciso di investire nell’ospitalità di lusso e di sviluppare un modello di business forte e chiaro. La nostra strategia è portare il lusso dove ancora non c’è, vogliamo puntare su città minori e destinazioni emergenti ma iconiche e rinomate a livello globale. Crediamo che ci sia una nicchia di mercato del lusso con del potenziale non ancora del tutto espresso. I primi risultati di ADR e Occupancy Rate di VISTA Como e VISTA Verona sembrano molto incoraggianti. Stiamo lavorando sulla terza apertura di VISTA in sud Italia. Questa scelta ben si sposa con il forte impegno del gruppo in ambito di sostenibilità, in particolare modo nella fase in cui ci troviamo di forte crescita dell’azienda: abbiamo superato € 20 M di fatturato, in crescita del 60% rispetto al periodo pre-Covid, e siamo diventati oltre 150 persone".

Sono 3 le finalità specifiche di beneficio comune, che LarioHotels ha scelto di perseguire concretamente

1. Promuovere il lavoro come fonte di riconoscimento sociale, dignità e realizzazione della singola persona, che favorisca la partecipazione appassionata al progetto di impresa come fattore chiave di sviluppo e arricchimento per la stessa azienda.

2. Generare un impatto positivo sulla comunità locale e sostenere la cultura e la conservazione della bellezza dei luoghi dell’arte, promuovendo un “turismo benevolo” che offra anche opportunità di arricchimento culturale per gli ospiti.

3. Promuovere un turismo che possa svilupparsi in equilibrio e nel rispetto dell’ambiente, mantenendo un rapporto armonioso tra l’essere umano e il territorio circostante e preservando la bellezza del paesaggio.

La Società ha quindi deciso di illustrare l’impatto generato in qualità di Società Benefit nella sua prima Relazione di Impatto e di Sostenibilità 2022, appena approvata insieme al Bilancio di Esercizio e che sarà aggiornata ogni anno e resa pubblica sul sito aziendale. Il documento approfondisce gli obiettivi specifici, le azioni intraprese, e i risultati raggiunti, nonché gli impegni futuri di ogni singola area.

I punti principali della Relazione 2022

• Un solido rapporto con i collaboratori, grazie a iniziative volte a garantire una maggior inclusività, equità salariale ed empowerment femminile, programmi di crescita e valorizzazione delle persone attraverso corsi di formazione.

• Un’importante promozione del territorio che ha favorito sinergie con tutti gli attori locali generando un importante indotto economico e di immagine positiva per il territorio del Lago di Como e di Verona.

• Una notevole riduzione dei consumi energetici pro capite (-33% vs 2021) e dei consumi di acqua (-51%vs 2021), grazie alla costante attenzione e monitoraggio dell’uso delle risorse e l’adozione di buone pratiche come, tra le altre, l’inserimento dei boccioni di erogazione dell’acqua per il personale interno che ha permesso di evitare l’acquisto di 109.749 litri d’acqua, l’equivalente di

219.498 bottigliette di plastica da mezzo litro dall’avvio del progetto.

Tra gli obiettivi prefissati 2023 il Gruppo ne ha già raggiunto uno con successo: la certificazione Great Place to Work, entrando nelle classifiche delle migliori organizzazioni per le quali lavorare in Italia. Ricevere questo riconoscimento, assegnato dai dipendenti stessi dell’azienda, riconosce LarioHotels come un ambiente di lavoro di qualità, ancora più attraente nei confronti dei miglior talenti e motivo di stimolo e orgoglio per chi già ci lavora.

Le società benefit sono un fiore all’occhiello della realtà italiana: l’Italia è stato il primo Paese europeo a dotarsi di una normativa specifica, entrata in vigore nel 2016, e LarioHotels rappresenta un caso di eccellenza. Infatti, tra le circa 3.000 società benefit italiane (più che raddoppiate rispetto al 2021), in un settore, quello dell’hospitality, in cui i player sono ancora molto pochi, ha scelto di rispondere in maniera seria e responsabile alle nuove esigenze dei consumatori che ricercano sempre di più opzioni di soggiorno di alta qualità, ma in luoghi dove l’attenzione alla sostenibilità sia concreta.

Pensati per portare l’ospitalità di alta gamma a un livello più valoriale e in destinazioni in cui il lusso ancora non c’è, i VISTA sono affiliati a Small Luxury Hotels of the World e sono situati in punti strategici di città d’arte e interpretano in modo nuovo il concetto di lusso. Quello che è definito “VISTA touch” è fare un’esperienza di soggiorno unica perché fatta su misura dell’ospite, è lo spazio privato e il tempo senza fretta, è la voglia di stare in un luogo dove la cura dei dettagli evidenzia la bellezza del posto ed è fatta di atmosfera e servizio.

di eccellenza. Per restituire agli ospiti, la sensazione di sentirsi a casa eppure immersi in una realtà giovane e internazionale. E soprattutto offrono una “vista” che non è solo lo sguardo sulle bellezze paesaggistiche che si può godere dagli hotel, ma scoperta del bello e del buono che il territorio ha da offrire, in esperienze uniche e mai uguali a sé stesse.

La Relazione di Impatto e di Sostenibilità 2022 è stata redatta in collaborazione con lo Studio Rock, che vanta una lunga esperienza nell’ambito della consulenza fiscale e legale sia in ambito profit che no profit, e con la consulenza di Goodpoint, società Benefit e certificata BCorp.

VISTA Lago di Como

VISTA rappresenta un nuovo modello di hotel pensato da Bianca e Luigi Passera, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato, con l’obiettivo di portare l’esperienza di lusso dove ancora non c’è. Boutique hotels caratterizzati da un interior design moderno e dalla matrice italiana, ma allo stesso tempo internazionale, con una ricca offerta di servizi tailor-made, in cui il rispetto per l’ospite e la sua privacy diventano punto focale.

I VISTA fanno parte di LarioHotels, azienda alberghiera della famiglia Passera attiva da oltre 100 anni nel settore dell’ospitalità sul lago di Como e arrivata alla quarta generazione di imprenditori. Eccellenza del servizio, innovazione, attenzione alla sostenibilità: questi i valori fondamentali del Gruppo, che dal 2021 è stato ufficialmente riconosciuto come Società Benefit.

VISTA Lago di Como, inaugurato a giugno 2018, membro di Small Luxury Hotels of the World, è il primo e unico 5 stelle Lusso di Como. Risultato di un’attenta ristrutturazione di un palazzo del diciannovesimo secolo in stile veneziano, nella maestosa Piazza Cavour che si affaccia direttamente sul Lago di Como, l’Hotel dispone di 18 splendide suite, curate nei particolari combinando con sapienza pezzi iconici del design con arredamenti fatti su misura realizzati dalle migliori realtà dell’artigianato italiano. Al suo interno, il Ristorante Sottovoce, tra i primi ristoranti rooftop della città, guidato dall’Executive Chef Stefano Mattara, e lo spettacolare Infinity Bar con vista mozzafiato.

VISTA Verona inaugurato a maggio 2022 è la seconda proprietà 5 stelle Lusso a brand VISTA e l’unico hotel a Verona ad avere una piscina coperta e una Spa Suite. Nel cuore della città, dispone di 16 splendide suites dallo stile eclettico che combina pezzi iconici del design italiano ad arredi contemporanei di maestri artigiani. Il ristorante Sottovoce, al piano alto dell’edificio con terrazzo panoramico, regala una vista d’incanto a 360 gradi e un menù tra creatività e tradizione, sperimentazione ed eccellenze del territorio, arricchito da una cantina selezionata e dall’adiacente Infinity Bar. Fiore all’occhiello è la Spa, un vero angolo di benessere dove gli ospiti potranno dedicarsi a un momento rigenerante scegliendo tra i tanti servizi proposti. Anche VISTA Verona è affiliato a Small Luxury Hotels of the World.