La villa d'epoca con vista sul Lago di Como è in vendita: ha una dependance e una chiesa privata

Non solo Villa Matilda, di Chiara Ferragni e Fedez, ma anche un'altra dimora lussuosa e con vista sul lago di Como è in vendita. L'annuncio è di soli due giorni fa e si trova sul noto portale Idealista.it.

Questa dimora storica, immersa in un parco di 7.500 mq, si estende su una superficie di 1.030 mq. La proprietà comprende un box a livello strada, una dependance e una chiesa privata, offrendo un contesto esclusivo e affascinante. La sua storia inizia nel 1935, quando fu ceduta a un Marchese Patrizio di Ravenna.

Nel 1942, subì radicali trasformazioni per diventare una residenza per aristocratici, ospitando personaggi illustri come il Principe De Curtis, noto come Totò, e Papa Pacelli. Riacquistata nel 1963, è rimasta una dimora privata fino al 2007, periodo durante il quale è stata un importante punto di riferimento per eventi privati sul Lago di Como, tra cui cerimonie e cene di gala, fino al 2017.

La mansarda ospita un appartamento indipendente composto da soggiorno, cucina, due camere da letto e due servizi. La proprietà include una dependance indipendente per ospiti e una chiesa privata ancora consacrata, che aggiunge un ulteriore tocco di esclusività e charme.

"Situata a Faggeto Lario, scrivono, questa villa è una rara opportunità di possedere una dimora storica sulle rive del Lago di Como, in una posizione privilegiata che combina bellezza naturale e comfort moderno. Ideale sia come residenza principale sia come investimento, questa proprietà rappresenta il massimo del lusso e della raffinatezza".

Prezzo richiesto? 3 milioni di euro.