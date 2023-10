A Villa d'Este va in scena la giornata degli aspiranti collaboratori

A Villa d’Este, il prossimo 24 novembre sarà una giornata dedicata alla selezione degli aspiranti collaboratori per la stagione 2024 per diverse posizioni lavorative all’interno delle strutture del gruppo: Villa d’Este, iconico Hotel sul Lago di Como e Villa La Massa, foto sotto, meravigliosa struttura sulle sponde del fiume Arno a pochi chilometri da Firenze e gli Hotel 4 stelle presenti a Como, Palace Hotel e Barchetta Excelsior.

Dopo una prima registrazione online, resa possibile tramite i canali ufficiali e le pagine social aziendali, i candidati selezionati saranno contattati dal reparto Talent and Culture al fine di confermare la loro partecipazione al Career Open Day a Villa d’Este e per essere così valutati sul posto con una selezione volta alla conoscenza degli stessi: dalla comprensione delle loro competenze all’attitudine personale, per poi infine verificare i dettagli più pertinenti con i vari responsabili dei reparti di maggiore interesse. Questa iniziativa è stata studiata al fine di arricchire le nostre strutture di nuovi talenti e consolidare un team che ogni anno deve aggiornarsi e ampliarsi, grazie anche al supporto e all’impegno dei dipendenti che fanno già parte del team Villa d’Este Hotels.

"Siamo molto legati al tema risorse umane” sottolinea il CEO, Davide Bertilaccio, “e da sempre esiste un impegno costante per selezionare i

profili giusti soprattutto per strutture iconiche come le nostre dove sentiamo la responsabilità di continuare la tradizione e crediamo moltissimo nella valorizzazione delle persone. Ogni giorno lavoriamo per proporre percorsi di sviluppo lavorativo e per rispondere alle aspirazioni dei singoli. Ad inizio stagione il team a disposizione conta una squadra di 260 dipendenti che cresce nei mesi fino a raggiungere le 500 persone in piena stagione e questo solo per Villa d'Este a Cernobbio". Bertilaccio ha un obiettivo ben chiaro: "costruire il team, investire sulle persone e farle crescere. Niente è più motivante che circondarsi di talenti che credano fermamente nella nostra visione e che possano tramandarla con orgoglio nel futuro".

Se da una parte, Villa d'Este Hotels può vantare una continuità nel percorso lavorativo, dall'altra necessita di nuovi professionisti, anche sulla base delle nuove tendenze che rappresentano il focus primario dell’azienda in un mercato del lavoro sempre più competitivo. Per tale motivo tanti sono i progetti dove la società si sta impegnando al fine di rendere Villa d’Este un luogo di lavoro ambito. Un focus dunque sul tema del welfare ovvero nella creazione e nella promozione di benefit e prestazioni a favore dei dipendenti, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e il benessere degli stessi e dei loro familiari.