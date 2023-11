Autostrade svizzere, la vignetta potrebbe arrivare a costare 100 franchi

Dal momento della sua introduzione nel lontano 1985, il dibattito sul costo della vignetta autostradale è sempre rimasto acceso. Proprio dieci anni fa, nel 2013, si tenne un voto cruciale sull'incremento del prezzo a 100 franchi. La proposta avanzata dal Consiglio federale e dal Parlamento, volta a potenziare e ampliare la rete stradale svizzera attraverso maggiori entrate, fu però respinta con un significativo 60% di voti contrari da parte del popolo svizzero.

Recentemente, secondo il "Tamedia-VerkehrsMonitor", sembra che ciò che non ebbe successo una decade fa potrebbe oggi diventare una realtà concreta. A sostegno di questa prospettiva, viene menzionata la risposta del Consiglio federale a una mozione presentata dal deputato PLR Alex Farinelli riguardante l'obbligatorietà della vignetta autostradale per chi attraversa la Svizzera. Il governo ha dichiarato di essere propenso a esaminare la situazione, con l'indicazione che "l'aumento del prezzo sarebbe parte di questo processo".

Il possibile aumento

Secondo quanto riportato da Tio.ch, attraverso l'incremento del costo della vignetta, l'esecutivo federale mira a raccogliere fondi aggiuntivi per finanziare progetti stradali. Secondo l'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere (UDSC), l'anno scorso sono state vendute ben 10,5 milioni di vignette, generando entrate superiori a 420 milioni di franchi. Con un prezzo fissato a 100 franchi per vignetta, il gettito supererebbe il miliardo di franchi.

Allo stesso tempo, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) sta attualmente analizzando dettagliatamente la questione, e si prevede che il tema possa giungere sul tavolo del Parlamento nella prossima primavera. Nel frattempo, a partire dal 1 dicembre, i conducenti avranno la possibilità di scegliere tra la nuova vignetta elettronica e quella adesiva. Resta invariato, per entrambe le versioni, il prezzo d'acquisto di 40 franchi e la validità che va da dicembre dell'anno precedente a gennaio dell'anno successivo.

Elettronica o adesiva

La vignetta relativa al 2024 sarà messa in commercio a partire dal 1° dicembre 2023. In un'innovazione senza precedenti, la maggioranza degli automobilisti avrà la possibilità di optare tra la tradizionale vignetta adesiva e la nuova versione digitale introdotta nel mese di agosto di quest'anno. Il costo d'acquisto di entrambe le opzioni rimarrà invariato a 40 franchi, con una validità che va da dicembre dell'anno precedente a gennaio dell'anno successivo.

Sebbene l'e-vignetta sia stata lanciata sul mercato ad agosto, la sua rilevanza per la maggior parte degli automobilisti diventerà effettiva solo con l'avvicinarsi del nuovo anno. Ora, conducenti di veicoli hanno la libertà di scegliere tra l'acquisto della tradizionale vignetta adesiva o della sua controparte digitale per percorrere le autostrade. La vignetta relativa al 2024, disponibile sia in formato adesivo che elettronico, sarà acquistabile a partire dal 1° dicembre 2023. Il prezzo di 40 franchi e la validità che va da dicembre dell'anno precedente a gennaio di quello successivo rimarranno invariati per entrambe le versioni.